SECTEUR SANITAIRE À BÉJAÏA Trois hôpitaux bientôt opérationnels

Par Arezki SLIMANI -

Les travaux qui ont longtemps traîné ont fini tout de même par donner naissance à ces structures

En attendant le lancement du projet du CHU, les patients de Béjaïa vont se contenter de trois nouveaux hôpitaux et deux salles de soins de proximité, bientôt opérationnels.

Le secteur de la santé de la wilaya de Béjaïa sera bientôt renforcé par trois nouvelles structures. Il s'agit des hôpitaux inscrits depuis des années pour le compte du secteur au niveau des localités de Souk El-Tenine, Oued Ghir et Tazmalt. Les responsables du secteur de la santé ont évité cependant d'avancer une quelconque date pour leur inauguration.

Les travaux qui ont longtemps traîné ont fini tout de même par donner naissance à ces structures, dont les travaux sont en voie d'achèvement. Elles sont au programme pour être réceptionnées et mises en service. «Les travaux d'aménagement intérieur ont été finalisés pour l'hôpital de Souk El Tenine», a fait savoir récemment le directeur de la santé. «Il reste les travaux de réalisation des réseaux d'assainissement, les voies d'accès pour les véhicules et les trottoirs», a-t-il ajouté. «La direction de la santé est actuellement en phase d'acquisition des équipements médicaux pour l'hôpital, conformément au cahier des charges», a encore indiqué Mohamed Khellil Toufik, directeur de la santé de la wilaya de Béjaïa, qui précisera que concernant «les hôpitaux de Oued-Ghir et Tazmalt, le taux d'avancement des travaux s'établit à 70%» rassurant que «les travaux avancent à un rythme satisfaisant».On croit savoir également que plusieurs petites structures sanitaires de proximité verront également le jour. L'une sera ouverte au niveau du grand quartier urbain de la ville de Béjaïa Sid Ali Labhar et l'autre dans la commune de Kherrata, à l'est de la wilaya.

Voilà de quoi alléger les structures existantes et apporter un grand soulagement aux populations de ces régions. De bonnes nouvelles du genre pour les citoyens de Béjaïa qui en ont fort besoin en ces temps de retard qui ne cesse de s'accumuler. Le Centre hospitalo-universitaire (CHU) continue cependant a fonctionner dans les anciennes structures de l'hôpital Khellil Amrane.

Une situation qui est non seulement anormale mais également inquiétante d'autant plus que le gel du projet du CHU s'apparente à une annulation qui ne dit pas son nom... les différentes interventions faites par les parlementaires de la wilaya, en rangs dispersés évidemment, ne se sont pas soldées par le résultat escompté. Le CHU de Béjaïa demeurera un rêve tant que le terrain qui l'abritera n'est pas désigné.