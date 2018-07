IL A OPÉRÉ UN MOUVEMENT DANS LE CORPS DE LA MAGISTRATURE La touche du président

Par Brahim TAKHEROUBT -

Ces changements opérés par le chef de l'Etat viennent étancher une soif de justice exprimée par les citoyens après ce scandale de la cocaïne.

Le président de la République, a procédé, hier, à un mouvement partiel dans le corps de la magistrature, selon un communiqué de la Présidence de la République. Les nouvelles nominations ont touché pas moins de 13 présidents de cours, huit procureurs généraux, neuf présidents de tribunaux administratifs ainsi que trois commissaires d'Etat près de tribunaux administratifs. Ce mouvement partiel intervient dans contexte particulier que vit l'institution judiciaire algérienne.

Placée sous les feux éblouissants de l'actualité après le scandale de la cocaïne saisie en mai dernier à Oran, Dame justice se débat pour s'extraire de ce «marécage». Faut-il lier ce mouvement à cette affaire? A-t-il été programmé de longue date et son annonce n'est qu'une coïncidence? Quoi qu'il en soit on ne peut pas s'empêcher d'en faire le lien et au mieux on dira que le hasard, comme à son habitude, fait bien les choses, car ce mouvement opéré par le chef de l'Etat vient répondre à une demande de la rue. Il vient étancher une soif de justice exprimée par les citoyens après ce scandale. Remontés, les citoyens exigent la vérité sur cette affaire et demandent à réserve un châtiment exemplaire à ces juges «ripoux» pour qu'il serve de leçon. Ils ont le droit de connaître le sort réservé à ceux qui ont trahi sa confiance. Mais tout n'est pas pourri dans le département de Tayeb Louh mais le glaive de la loi doit sévir d'abord contre ces moutons noirs de la justice. Réuni, la semaine dernière, en session ordinaire, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), a statué sur le cas de ces magistrats «ripoux». Sept d'entre eux ont été révoqués. La tâche dévolue au ministre de la Justice, celle consistant à l'assainissement des rangs n'est pas une sinécure. Pour le peuple algérien, la justice demeure le dernier recours du pauvre et la loi le dernier rempart contre l'injustice et de signifier que quelle que soit leur place dans la hiérarchie, si ces magistrats «ripoux»sont accusés de corruption, ils doivent se soumettre au verdict de cette même justice.

Il faut croire qu'il y a une dynamique qui consiste à faire tomber les peaux mortes à tous les niveaux. Hier encore, un mouvement a été opéré au sein des douanes algériennes, a en croire notre confrère arabophone Ennahar. Ce changement qui est le deuxième en quelques mois, n'a pas été confirmé par des canaux officiels comme cela a été le cas pour le mouvement des magistrats,, il n'est pas à exclure que ce vaste mouvement soit dicté ou accéléré par la saisie de la cocaïne au port d'Oran. Selon toujours Ennahar, les changements concernent, en plus des directeurs d'inspection, des directeurs de la gestion des moyens, notamment ceux des directions d'Alger et de Annaba, et des directeurs des plaintes et de la couverture judiciaire au niveau des directions régionales de Sétif et de Constantine. A ce niveau, on ne peut s'empêcher de faire le lien direct avec l'affaire des 701 kilogrammes de cocaïne. .



Dans la fonction de président de Cour:

- Saïdi Mohammed, président de chambre à la Cour d'Adrar, en qualité de président de la Cour de Laghouat,

- Ben Amara Smaïl, président de la Cour de Khenchela, en qualité de président de la Cour de Batna,

- Azzioune Mahmoud, président de la Cour de M'sila, en qualité de président de la Cour de Tébessa,

- Hadj Ali Ouchafa, président de tribunal de Mascara, en qualité de président de la Cour de Jijel,

- Zadi Boudjema, président de la Cour de Médéa, en qualité de président de la Cour de Sétif,

- Mansour Ahmed, président de la Cour de Laghouat, en qualité de président de la Cour de Médéa,

- Bouderbala Mohammed, président de la Cour de Tébessa, en qualité de président de la Cour de M'sila,

- Missouri Amara, conseiller d'Etat au Conseil d'Etat, en qualité de président de la Cour de Mascara,

- Noukha Ali, président du tribunal de Constantine, en qualité de président de la Cour d'Illizi,

- Derfouf Mohamed, président du tribunal administratif de Saïda, en qualité de président de la Cour de Boumerdès,

- Maameria Lazhari, président de la Cour d'Illizi, en qualité de président de la Cour d'El Tarf,

- Boulcina Ahcène, conseiller à la Cour suprême, en qualité de président de la Cour de Khenchela,

- Bouhaddi Nacéra, présidente de la Cour d'El Tarf, en qualité de présidente de la Cour de Aïn Defla,



Dans la fonction de procureur général

- Belkhelfa Smaïne, procureur de la République près de tribunal de Béchar,

en qualité de procureur général près la Cour d'Adrar,

- Belaïdi Ahmed, premier procureur général adjoint près la Cour de Jijel,

en qualité de procureur général près la Cour de Tébessa,

- Bouchenafa Tayeb, premier procureur général adjoint près la Cour de Aïn Témouchent, en qualité de procureur général près la Cour de Sidi Bel-Abbès,

- Tachouche Abdelkader, premier procureur général adjoint près la Cour d'Oran, en qualité de procureur général près la Cour de Ouargla,

- Moussi Lakhdar, procureur général près la Cour d'Adrar, en qualité de procureur général près la Cour de Khenchela,

- Nacef El Hocine, procureur général près la Cour de Aïn Defla, en qualité

de procureur général près la Cour de Tipasa,

- Aouadi Lakhdar, procureur général près la Cour de Aïn Témouchent, en qualité de procureur général près la Cour de Aïn Defla,

- Moussaref Benhafssa Norredine, président de chambre à la Cour d'Oran, en qualité de procureur général près la Cour de Aïn Témouchent,



Dans la fonction de président de tribunal administratif

- Zemaïche Mohammed, président du tribunal de Relizane, en qualité de président du tribunal administratif de Laghouat,

- Belaez Salah, commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Batna, en qualité de président du tribunal administratif de Batna,

- Ouadah Hadri, conseiller d'Etat au Conseil d'Etat, en qualité de président du tribunal administratif de Blida,

- Kheraz Hakima, conseiller au tribunal administratif de Tamanrasset, en qualité de présidente du tribunal administratif de Tamanrasset,

- Slimani Farida, présidente du tribunal administratif de Blida, en qualité de présidente du tribunal administratif d'Alger,

- Younès Mahbouba, présidente de chambre au tribunal administratif de Skikda, en qualité de présidente du tribunal administratif de Jijel,

- Sidlakhdar Saïd, président de chambre à la Cour de Tiaret, en qualité de président du tribunal administratif de Saïda,

- Haïti Mustapha, conseiller au tribunal administratif d'Illizi, en qualité de président du tribunal administratif d'Illizi,

-Bousnane Masmoudi, président de chambre à la Cour de Constantine, en qualité de président du tribunal administratif de Khenchela,



Dans la fonction de commissaire d'Etat près le tribunal administratif

- Zane Mohammed, commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Ghardaïa, en qualité de commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Batna

- Hiadri Bouskrine, président de chambre à la Cour de Tiaret, en qualité de commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Saïda,

- Taleb Mohamed Ben Bouzid, conseiller à la Cour de Sétif, en qualité de commissaire d'Etat près le tribunal administratif de Ghardaïa.