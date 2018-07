SON TAUX S'EST SITUÉ À 11,1% Le chômage en légère baisse

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le taux de chômage chez les jeunes Algériens a été marqué par une décroissance de 1,9 point en 2018, a indiqué hier, l'Office national des statistiques. Selon les chiffres avancés par l'ONS, la tranche d'âge allant de 16 à 24 ans a atteint 26,4%, tandis que le taux était établi à 28,3% en septembre de l'année écoulée.

Il ressort encore de cette étude, qui s'est basée sur la répartition des chômeurs en fonction du diplôme obtenu, que près de 680 000 chômeurs sont sans aucun diplôme, ce qui est équivalent à la moitié de la population globale du pays, précise-t-on.

L'ONS relève par ailleurs que sur l'ensemble de la population en chômage, les diplômés de la formation professionnelle forment un taux de 25,7%, alors que les diplômés de l'enseignement supérieur constituent eux, 24,9%.

On note encore que six chômeurs sur 10 «sont des chômeurs de longue durée». Ainsi, 59,2% recherchent un emploi depuis plus d'une année, si ce n'est plus.

Selon la même étude, l'ONS a indiqué qu'en ce qui concerne le taux de chômage global du pays, là aussi un recul a été constaté. Celui-ci a atteint 11,1% en avril 2018 contre 11,7% en septembre 2017, ce qui fait une baisse de 0,6 point. Pour le nombre de la population en chômage, elle est évaluée à 1,378 million de personnes (contre 1,440 million de personnes en septembre 2017 et 1,508 million de personnes en avril 2017), apprend-on de la même source.

S'agissant du taux de chômage selon les genres, l'ONS a fait savoir que chez les hommes, celui-ci est estimé à 9%, tandis qu'il a atteint 19,5% chez la gent féminine. L'office signale en outre que des différences et pas des moindres «sont observées selon l'âge, le niveau d'instruction et le diplôme obtenu».

L'ONS fera remarquer d'un autre côté, que le nombre de la population active est de 12,426 millions de personnes (contre 12,298 millions de personnes en septembre 2017).

Il rappelle que la population active désigne l'ensemble des personnes en âge de travailler et disponibles sur le marché du travail, qu'elles aient un emploi ou qu'elles soient en chômage.

Commentant ces chiffres, l'ONS a évoqué l'augmentation du volume de la population active sur le marché du travail durant cette année, comparativement à l'année 2017, «avec un solde positif de 128.000 personnes» Il est précisé que ce résultat positif est le fruit de l'augmentation de la population occupée d'un côté, et de la baisse du nombre de personnes en quête d'emploi.