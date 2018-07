PAIEMENTS ET RETRAITS EN DEVISES À L'INTERNATIONAL La "Mastercard" et la "Carte Visa" arrivent

Par Abdelkrim AMARNI -

Le prix de la carte «Visa Gold» est de 10.000 DA/HT

Lancé par la BDL, ce produit est sécurisé et valide H24 et 7j/7.

La «Mastercard», que lance la Banque de développement local (BDL), est un moyen qui permet d'effectuer des paiements et retraits en devises à l'international 24h/24 et 7j/7, ce, en toute sécurité grâce au système «3D Secure».

Deux cartes sont proposées à tout client disposant d'un compte en devise. La «Mastercard Titanium» et la «Mastercard Platinium». Valides pendant deux ans renouvelables automatiquement, elles peuvent être utilisées partout dans le monde pour toute opération de retrait ou de paiement sur TPE, en ligne et retraits sur DAB et GAB avec consultations de solde sur ces deux fonctionnalités.

La «Titanium» permet un plafond de paiement de 5000 euros par semaine et la «Platinium» jusqu'à 8 000 euros/semaine, quant au retrait, il est plafonné à 1000 euros/semaine. Ce produit nouveau offre un «plus» soit une assurance voyage gratuite qui couvre vos déplacements à l'étranger.

Le second produit lancé par la BDL, est la «Carte Visa» qui est un moyen de retrait et de paiement électronique sous forme d'une carte à puces avec les logos «Visa» et «BDL». Valable deux ans, elle peut s'acquérir auprès de la BDL (agrée Comex) avec signature d'un contrat en versant, en devise, le montant correspondant à la recharge de la carte et en dinars les frais de personnalisation de la carte ainsi que les commissions sur transactions. Un blocage d'argent (déposit) durant la période de validité de la carte est prévu. Il ne sera utilisé qu'en cas d'absence de provision sur le compte du client. La carte Visa est utilisable à l'étranger sur les DAB et TPE et par Internet en Algérie et à l'étranger dans plus de 300 pays où son utilisateur devient «Citoyen du Monde».

Le prix de la carte est de 4000/DA/HT et en sus 1000/DA de frais de chargement, tandis que la carte «Visa Gold» est de 10.000 DA/HT. Il est cependant précisé que le plafond de transactions ne doit dépasser, en aucun cas, 500 euros/semaine alors que celui de la Visa Gold est plafonné de 1000 à 5000 euros/semaine selon les différents paliers qui sont classés de un à cinq.

Dans le chapitre d'assurance voyage, le capital décès à verser aux ayants droit est de 500.000 DA alors que la Visa Gold prévoit un versement de 1 million de DA ainsi que le rapatriement du corps en cas de décès.

Un autre article, celui du paiement «PayPal», est à utiliser selon des conditions précises. Il permet, d'envoyer des paiemsnt en ligne dans plus de 200 pays et régions du monde, de faire des achats dans «vos» boutiques préférées et de payer plus vite sans numéro de carte ni codes tout en validant vos achats en quelques clics.