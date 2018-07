AVEC UN TAUX DE RÉUSSITE DE 55,88% Une bonne cuvée 2018

Par Arezki SLIMANI

C'est pour ce soir à partir de 20h. Un grand jour pour des centaines de milliers de lycéens. Dans le lot, beaucoup de candidats, plus de la moitié, seront reçus à l'examen national, le plus «respecté» par les Algériens.

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a révélé sur sa page Facebook un taux de réussite de l'ordre de 55,88%. «On assiste à une progression du niveau scolaire sur le long terme», a noté la ministre. Même si la cuvée 2018 est légèrement en baisse par rapport à l'année précédente où 56,07% de lycéens ont décroché leur bac, il reste que le taux de cette année est nettement meilleur que celui enregistré en 2016 et qui était de 49,76%.

Une lecture plus détaillée des chiffres révélés par le ministère de l'Education nationale, fait ressortir la réussite des jeunes filles nettement supérieure à celle de leurs camarades garçons. Et pour cause, «Les filles rencontrent plus de succès que les garçons avec respectivement 65,29% et 34,71%», souligne un communiqué du département de Nouria Benghebrit.

Par filière, c'est celle des mathématiques qui arrive en tête, avec 78,61% de candidats reçus. Les scientifiques, quant à eux, sont à un taux de 59,40%. Juste derrière, on retrouve les langues étrangères avec 56,06%. Pour les lettres et philosophie, ils atteignent les 48,63%. Concernant les sciences économiques, ils constituent le taux de réussite le plus faible avec 47,18%. Pour ce qui est du classement, l'indétrônable wilaya de Tizi Ouzou, pourrait maintenir sa place pour la 10e année consécutive.

Beaucoup d'observateurs ne manquent pas de constater que le taux de réussite est très respectable, compte tenu des perturbations et tensions survenues les derniers mois, lors de la grève des enseignants.

Une situation qui a conduit à un climat délétère. En effet, des milliers d'élèves ont été privés de cours suite au déclenchement d'une grève illimitée par le Syndicat autonome des enseignants Cnapeste, notamment à Blida et Béjaïa. Une grève qui a duré presque trois mois.

Même s'il y a une certaine légitimité des actions syndicales, les grèves ont clairement perturbé la scolarité de beaucoup de lycéens. Toutes ces perturbations n'ont visiblement pas affecté le taux de réussite. Mais, ce dernier demeure encore très éloigné de l'objectif des 70%. Dans le même cadre, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghebrit, invité de la Chaîne 3 hier, explique qu'un réaménagement de l'organisation de cet examen est en place afin d'alléger en termes de temps l'examination. La principale mesure qui a fait consensus est de n'exclure aucune matière. D'autres propositions dans les modalités d'examination sont discutées afin de prendre en compte les contrôles continus et éventuellement donner une identité plus forte dans la filière dans laquelle l'élève est inscrit. En d'autres termes, la ministre de l'Education veut donner toutes les chances aux élèves studieux en vue de leurs efforts durant l'année entière.