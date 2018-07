COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE ÉTABLIE À L'ÉTRANGER Les actes d'état civil au bout d'un clic

Par Madjid BERKANE -

L'objectif du gouvernement est d'aller à moyen terme vers l'étape de l'administration électronique

La délivrance de ces actes va s'effectuer à travers une demande en ligne auprès de n'importe quelle commune d'Algérie. Le traitement de la demande du citoyen se fera en trois jours.

La retrait des actes d'état civil établis à l'étranger et le certificat de capacité de conduire pour les Algériens établis à l'étranger sont désormais possibles à distance. Le lancement du service en ligne du traitement et de la délivrance de ces documents hier, respectivement par les ministres de l'Intérieur Nouredine Bedoui et des Affaires étrangères Abdelkader Messahel à Alger va désormais les garantir. La délivrance des actes d'état civil va s'effectuer à travers une demande en ligne auprès de n'importe quelle commune d'Algérie. Le traitement de la demande du citoyen se fera en trois jours. Pour rappel, la délivrance de ces actes et de ce certificat se fait pour l'heure à travers les services du ministère des Affaires étrangères. La procédure dure des semaines et parfois des mois. Cet état de fait pénalise beaucoup les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. S'exprimant en marge de la cérémonie de lancement de ce service ayant eu lieu au niveau de l'APC d'Alger-Centre, Nouredine Bedoui a indiqué que le lancement de ce service s'inscrit dans la démarche globale de la numérisation de l'administration initiée par le gouvernement. «Le souci de faire profiter les Algériens établis à l'étranger de cette évolution est dictée par la vision du président de la République, portant sur l'égalité entre les Algériens établis à l'intérieur du pays et ceux établis à l'étranger», a-t-il expliqué. «La procédure de la délivrance des actes d'état civil et du certificat de capacité de conduire pour les membres de la communauté algérienne n'est pas le premier geste dans ce sens. Elle s'ajoute à celle de la délivrance du passeport et de la carte d'identité nationale biométriques», a ajouté le ministre, soulignant que les efforts dans ce sens vont se poursuivre. «L'objectif du gouvernement est d'aller à moyen terme vers l'étape de l'administration électronique. Nous voulons que le citoyen puisse se permettre la délivrance de tous les documents administratifs depuis chez lui», a signifié en outre Nouredine Bedoui. «Le lancement du service en ligne permettra par ailleurs aux membres de la communauté d'avoir désormais le numéro d'identifiant national. Ce dernier va leur permettre de l'utiliser auprès de toutes les institutions algériennes pour se faire délivrer des documents ou faire valoir leurs droits», a signifié par ailleurs le ministre de l'Intérieur. Intervenant pour sa part, Abdelkader Messahel a indiqué que le lancement du service en ligne est un nouvel acquis pour la communauté algérienne établie à l'étranger. «L'impact de ce service sera fortement ressenti par nos concitoyens, car il leur fera gagner beaucoup du temps», dira-t-il. L'intérêt de l'Etat algérien à l'égard des membres de la communauté nationale à l'étranger va, selon le ministre des Affaires étrangères, de façon croissante ces dernières années. «Après l'accès au logement dans sa formule LPP et aux dispositifs de l'Ansej et de la Cnac, les membres de la communauté bénéficient désormais des avantages de la numérisation de l'administration», a indiqué Messahel, notant que cette démarche de l'Etat va rapprocher davantage les Algériens établis à l'étranger de la mère-patrie. Evoquant par ailleurs le nombre de passeports biométriques délivrés au profit des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères a fait savoir que 90% des Algériens ont pu avoir leurs passeports. «Les 10% restants concernent les retardataires qui n'ont pas encore jugé urgent de se faire délivrer de nouveaux passeports», a-t-il précisé. Au sujet de la délivrance des passeports, il y a, lieu de rappeler que l'Etat, via le ministère des Affaires étrangères, a mobilisé ses consulats pour délivrer le maximum possible de passeports en peu du temps. L'Etat a doté en effet tous les consultas, du matériel nécessaire pour la confection de ces passeports et de l'effectif nécessaire. Par ailleurs et en ce qui concerne l'accès au logement LPP, et aux dispositifs d'aide à la création de petites entreprises, à savoir l'Ansej et la Cnac, l'Etat algérien a mobilisé deux ministres, en l'occurrence Abdelwahid Temmar, ministre de l'Habitat et Mourad Zemali ministre du Travail. Les deux ministres ont été envoyés pendant une semaine en France pour rencontrer les membres de la communauté algérienne et leur expliquer les démarches nécessaires, et les avantages inhérents. L'engouement des Algériens établis à l'étranger pour le logement et ses dispositifs est énorme pour l'heure. Les membres de la communauté algérienne n'ont pas manqué, pour rappel, de remercier l'Etat Algérien pour cet intérêt grandissant.