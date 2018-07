RÉSERVÉ À LA FILIÈRE DES FRUITS ET LÉGUMES Le "club" des exportateurs est né

Par Mohamed BOUFATAH -

Le ministre, Saïd Djellab, veut que d'ici trois ans, l'Algérie atteigne l'objectif de 1 milliard de dollars dans le cadre du commerce extérieur et via la nouvelle stratégie nationale de l'exportation.

Le ministre du Commerce Saïd Djellab, a animé une rencontre médiatique où les exportateurs étaient conviés à y assister en leur qualité de maillon fort dans la stratégie de la promotion du commerce extérieur et comme vecteur important dans le développement du commerce national et le renforcement de l'économie du pays.

Cette rencontre, qui s'est distinguée par l'annonce de la création pour la première fois du club des exportateurs, entre dans les annales du secteur, étant donné que ce club sera dédié aux acteurs qui l'animent, à savoir les exportateurs, les distributeurs et les producteurs. Le ministre du Commerce a indiqué que «ce club, qui est réservé strictement aux exportateurs de la filière des fruits et légumes, sera un atout pour les professionnels dans le domaine de l'exportation. C'est une chose qui répondra à notre souci, en termes de diversification de nos exportations agricoles. Cet espace coïncide avec la mise en place de groupes de travail qui se chargeront de réfléchir, et de proposer des solutions et des propositions par rapport à la filière agricole et de sa promotion, dans le cadre de la politique de l'Etat qui vise à encourager la production agricole et son exportation», a rétorqué Saïd Djellab, ministre du Commerce. Il faut rappeler que le ministre du Commerce a présidé la 5e réunion consacrée à l'examen des propositions qui ont trait à «plusieurs domaines, à savoir les transports et la logistique dirigés par le ministère des Travaux publics et des Transports, la métrologie, l'accréditation et l'évaluation de la conformité, dirigés par l'Organisme algérien d'accréditation (Algerac), l'offre exportable pilotée par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, les réglementations juridique et financière dirigées par la Banque d'Algérie, l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (Algex) et les douanes algériennes», a indiqué Saïd Djellab. Reformulant la même démarche, le ministre du Commerce a souligné l'importance de mettre en place des mécanismes qui assoupliront le processus en rapport avec l'exportation et qui faciliteront la dynamique du commerce extérieur en faveur des exportateurs et leur accompagnement. Dans ce registre, le ministre du Commerce a insisté sur la nécessité d'assainir la situation dans ce domaine névralgique, en adoptant de nouvelles juridictions et réglementations pour répondre aux vrais besoins des acteurs de cette filière, y compris dans le domaine financier et le soutien de l'Etat dans ce sens. Dans le même sillage, Saïd Djellab a souligné l'urgence de trouver des moyens plus adéquats en matière d'outils réglementaires pour faciliter à nos exportateurs «l'accès aux marchés internationaux et la promotion des exportations, sous la direction d'Algex et la Société algérienne des foires et exportations (Safex)», a mentionné le ministre du Commerce.

Saïd Djellab a fait plus dans la pédagogie que dans des instructions et des mesures à entreprendre, surtout que le mois de septembre sera le mois de la mise en oeuvre du plan d'action, qui est le résultat des groupes de travail et aussi des partenaires et des acteurs dans la filière de l'exportation, selon les déclarations de ce dernier.

Le ministre du Commerce veut que d'ici trois ans, l'Algérie atteigne l'objectif de 1 milliard de dollars dans le cadre du commerce extérieur, via la nouvelle stratégie nationale de l'exportation. Ce chiffre, qui a été annoncé par le ministre du Commerce, est considéré comme très réalisable si «on donne à l'agriculture de l'importance. Le secteur de l'agriculture est très prometteur et l'Algérie dispose de potentiels extraordinaires dans ce domaine. L'exportation de produits agricoles est un défi très réalisable», a déclaré Saïd Djellab, ministre du Commerce.

Il faut rappeler que cette rencontre est le prolongement des Assises nationales de l'agriculture pour l'élaboration d'un plan national en vue de l'accompagnement des exportateurs de produits agricoles. Ces assises avaient consacré des séminaires et des colloques pour asseoir une vraie stratégie nationale de l'exportation (SNE).