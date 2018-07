ORAN Un an de prison pour le faux directeur

Par Wahib AïT OUAKLI -

La mère d'un mineur met à l'index le passeur, l'accusant de vouloir assister son fils dans son voyage vers l'Arménie contre le paiement d'une somme de 300.000 dinars.

Poursuivi pour escroquerie, un cinquantenaire, agent de gardiennage en fonction, vient d'être condamné à une année de prison ferme. La sentence a été prononcée par le tribunal pénal près la cour d'Oran. Pour cause, il se faisait passer pour le directeur d'une unité industrielle faisant miroiter l'emploi à des chômeurs en contrepartie des sommes allant de 5000 à 10.000 dinars à payer par le postulant à l'embauche. En tout, ce sont une vingtaine de personnes tombées dans le piège du mis en cause. N'ayant rien trouvé de mieux à faire pour se faire valoir que de s'en remettre, au mois de mai dernier, aux enquêteurs, d'où le déclenchement, sur le champ, d'une large investigation et l'arrestation du faux directeur et sa présentation par-devant le parquet l'ayant écroué pour escroquerie.

Le même tribunal a prononcé une sentence de trois années ferme contre chacun des trois individus accusés de constitution de bande de malfrats spécialisés dans le vol des voitures de location, faux et usage de faux et abus de confiance. Une telle affaire a été déclenchée suite à la déposition formulée par la propriétaire d'une agence de location de voitures sise dans la localité de Mohammadia, dans la wilaya de Mascara. Les premières notes d'informations ont été concluantes, les enquêteurs ont, en un laps de temps, réussi à identifier le principal mis en cause. Celui-ci, en opérant son coup, s'est présenté devant l'agence de location avec une carte d'identité falsifiée. Ayant lancé leurs investigations, les enquêteurs d'Oran ont démantelé le réseau aux ramifications nationales.

D'ailleurs, l'enquête a abouti à la découverte d'une voiture volée et vendue dans l'est du pays. La harga ou encore l'immigration clandestine n'a pas été en reste des affaires traitées par ledit tribunal. Dans l'un de ces cas, le tribunal pénal s'est focalisé autour de l'affaire du «vendeur de la mort» proposant les moyens matériels permettant la traversée. Il s'agit d'un homme d'affaires spécialisé dans la construction des embarcations de la mort. Il vient d'être condamné à 18 mois de prison ferme. Il est accusé d'encourager l'immigration clandestine en contrepartie d'importantes sommes d'argent versées par les candidats à l'éldorado incertain. Ses démêlés avec la justice ont commencé au mois d'avril dernier suite à l'exploitation, par les enquêteurs, des informations faisant état de rencontres suspectes réunissant, dans les environs du port d'Oran, des mineurs avec le mis en cause, le constructeur des embarcations.

L'enquête diligentée et fortifiée par la déposition faite par la mère d'un jeune mineur a mis à l'index ledit passeur, l'accusant de vouloir assister son fils dans son voyage vers l'Arménie contre le paiement d'une somme de 300.000 dinars. Ayant emprunté toutes les pistes, les enquêteurs ont stoppé net, le projet destructeur du mis en cause en l'arrêtant. Passé à l'identification, l'accusé s'est avéré faire l'objet de plusieurs mandats d'arrêt lancés à son encontre et recherché pour fraude fiscale. Le mis en cause est, selon le dossier d'accusation, redevable vis-à-vis des services fiscaux d'une somme de 500 millions de centimes.