POUR FAIRE PLAISIR À SA FEMME Il enferme pendant 3 ans ses parents

Par Hasna YACOUB -

«Aimer ses parents c'est prendre sur soi, agir par sa volonté pour leur faire plaisir», cette citation de Marcel Proust, ne semble pas avoir sa place dans la famille d'un enseignant constantinois.

Quadragénaire de son état, l'homme, qui est lui-même père de trois filles, a, sans état d'âme, enfermé ses deux parents dans une chambre de leur appartement, exigeant d'eux de ne quitter la pièce qu'en cas de nécessité absolue. Pour s'assurer que les deux septuagénaires vont respecter cette injonction, le jeune fils ne va pas se suffire d'insultes et de coups corporels, il va même jusqu'à les menacer de les attacher au lit. L'agression contre les deux parents n'a malheureusement pas été exercée uniquement par leur plus jeune fils. La femme de ce dernier et ses trois filles y ont aussi participé, selon les deux victimes. Ces dernières ont décidé, après trois ans de maltraitance, de profiter d'une visite de leur fils aîné, pour déposer plainte. Face au juge, les deux parents ont maintenu leur accusation, affirmant que leur fils a agi de la sorte à la demande de sa femme et de ses filles. Le fils «ingrat» va essayer de se défendre en affirmant que c'est son frère aîné qui a poussé ses parents à porter une telle accusation contre lui et cela afin de le déloger du logement familial et pouvoir ensuite le vendre.

Un argument qui n'a pas fait le poids face aux rapports établis par le médecin légiste et le psychologue, et qui confirment que les deux victimes présentent les signes d'une dépression nerveuse caractérisée notamment par une grande tristesse et un sentiment de désespoir. Le procureur de la République a requis cinq ans de prison ferme contre l'accusé, la décision du juge devra être rendue dans les prochains jours. Quelle que soit la sentence décidée par la justice, il n'y aura cependant pas pire châtiment pour ce fils ingrat que le remords.