AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE DES CITOYENS Des dizaines de milliards pour la capitale

Par Nadia BENAKLI -

Alger a bénéficié d'une enveloppe budgétaire consistante estimée à 113 milliards de dinars dont plus de 76 milliards ont été consacrés à l'équipement et à l'investissement.

Le président de l'APW d'Alger, Karim Bennour, a instruit son état-major de veiller à l'amélioration et à la prise en charge des préoccupations des citoyens. «Nous avons une responsabilité envers les citoyens et nous devons nous mobiliser tous pour améliorer le cadre de vie des citoyens surtout lorsqu'on sait que le rendez-vous de la présidentielle approche», a-t-il affirmé lors de son intervention à la session ordinaire de l'APW d'Alger tenue jeudi dernier au siège de la wilaya. En tant qu'intermédiaire entre le pouvoir exécutif et le citoyen, Karim Bennour a invité tous les élus et les cadres à travailler en étroite collaboration pour mener à bon port les programmes engagés au niveau de la capitale. Le logement, la santé, les travaux publics, les écoles, l'assainissement sont autant de secteurs passés en revue lors de cette session. Au terme de l'exercice de 2018, l'APW d'Alger a bénéficié d'une enveloppe budgétaire consistante estimée à 113 milliards de dinars dont plus de 76 milliards de dinars ont été consacrés à l'équipement et à l'investissement. Lors de la session et en concertation avec tous les membres, l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger a alloué une bonne partie de son budget au programme de valorisation et de modernisation de la capitale qui est de l'ordre de 660 millions.Dans son discours, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a assuré son engagement de poursuivre la réalisation du plan stratégique pour la modernisation de la capitale. «Nous voulons faire d'Alger une ville digne d'une grande capitale»,a-t-il affirmé en certifiant toutefois que tous les programmes de modernisation seront réalisés. Parmi les gros chantiers, la suppression des bidonvilles. Le premier responsable de la capitale s'est réjoui de l'élimination des points noirs après les dernières opérations de relogement en avançant que la wilaya a pu récupérer 520 hectares. Ces assiettes foncières seront exploitées pour la construction des logements de type LPA et la création des espaces verts. Abdelkader Zoukh a saisi l'occasion pour faire un rappel sur les opérations de distribution de logements. L'éducation est un autre secteur qui bénéficie de l'apport de l'APW qui a débloqué un budget de 250 millions pour le revêtement et l'extension des établissements scolaires. Pour régler le problème de surcharge des classes et la préparation de la prochaine rentrée scolaire, le wali d'Alger a proposé de consacrer une session spéciale en vue de prendre en considération tous les aspects et faire le point sur les projets en cours de réalisation. Il a fait savoir qu'après la levée du gel sur les projets de l'éducation, la wilaya a entamé plusieurs chantiers. «Plusieurs écoles primaires sont en cours de réalisations», a-t-il rappelé. La santé n'est pas en reste.

L'APW d'Alger va contribuer fortement à la réhabilitation et à l'équipement des centres de santé de proximité en dégageant un budget de 670 millions. Dans ses recommandations à l'issue de la session ordinaire, l'APW a mis l'accent sur la nécessité de prendre en charge les grandes cités en veillant à la maintenance des routes, des espaces verts et des centres de loisirs. Elle a même insisté sur la réouverture des salles de cinéma et la révision des procédures de leur exploitation par l'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger. L'Assemblée a appelé les communes riches à contribuer au financement des établissements scolaires et l'assistance des communes pauvres.