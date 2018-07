INDIGENCE POLITIQUE À 9 MOIS DE LA PRÉSIDENTIELLE La panne sèche

Par Saïd BOUCETTA -

On en est donc à discuter «d'alternance», pour permettre à une faune de politiciens, visiblement sans véritable assise populaire, d'arriver au pouvoir.

A quelque 9 mois de l'élection présidentielle, la scène nationale reste dans une sorte d'expectative stérile où les familles politiques ne semblent d'accord sur presque rien du tout. Au moment où les partis au pouvoir se mettent en ordre de bataille à l'occasion de la prochaine échéance électorale, les formations politiques de l'opposition donnent la nette impression de jouer la carte du «chantage politique» pour ôter la principale carte gagnante que détiennent les partis de la majorité dans leur stratégie de se maintenir au pouvoir. Si les seconds mettent visiblement toutes leurs forces dans une candidature du président de la République pour s'assurer un autre quinquennat à la tête du pays, les premiers ont choisi d'aller ailleurs que sur le terrain politique pour espérer forcer la main au destin et obtenir leur «alternance».

L'appel à l'armée, qui revient épisodiquement sur la scène nationale, fait désormais partie d'une «offre politique» d'un parti de l'opposition. L'idée pourrait être «soluble» dans la démocratie, sauf que l'on n'est pas dans une situation où l'ouverture d'une parenthèse politique, sert en quoi que ce soit la République et encore moins la démocratie. La proposition du MSP, pour ne pas la citer, ne peut se targuer de viser une quelconque volonté d'ancrer la pratique démocratique dans les moeurs politiques, pour la simple raison que cette «offre» est «taillée» pour barrer la route à la candidature du chef de l'Etat pour sa propre réélection. Les arguments avancés par Makri et l'exemple portugais qu'il a choisi sur les transitions «facilitées» par l'armée, n'ont aucune espèce d'applicabilité en Algérie, en ce sens que l'Algérie et le Portugal n'ont pas le même vécu, tant au plan politique qu'historique.

La posture de «force de proposition» que s'est donné le parti islamiste n'a pas laissé froides quelques formations et personnalités politiques qui ont été chercher de plus amples renseignements auprès de la direction du MSP. Dans le lot, les observateurs ont noté le curieux face-à-face Makri-Benyounès qui renvoie à une tentative de «sondage» des intentions réelles du parti-porte-drapeau de l'opposition. Le MPA, qui n'a jamais caché son soutien au chef de l'Etat, n'a pas intérêt à une phase de transition dans les termes que lui donne le MSP. Il reste que Amara Benyounès est tout de même apte à «jouer» les intermédiaires, histoire de voir jusqu'où peut aller Makri dans son entreprise de se rapprocher du pouvoir. L'appel à l'armée pourrait simplement être une «carte de négociation», une entrée en matière en quelque sorte. Cette hypothèse, du reste vraisemblable et créditée de bon sens, par certains observateurs, n'en éloigne pas moins la scène nationale du rendez-vous politique majeur. Et pour cause, la manoeuvre du MSP, pour «stérilisante» qu'elle paraît, a réussi à s'imposer comme le fait politique du mois, écartant dans le microcosme partisan national, le débat sur la présidentielle, en tant que rendez-vous constitutionnel, incontournable et qui s'impose à tout le personnel politique de quelque bord qu'il soit. On en est donc à discuter non pas des programmes et des propositions des uns et des autres, du bilan de la présidence sortante ou encore des enjeux stratégiques auxquels le pays est confronté, mais d'alternance, pour permettre à une faune de politiciens, visiblement sans véritable assise populaire d'arriver au pouvoir. La démarche de Makri est, à ce propos, claire. L'homme ne veut pas le pouvoir pour améliorer les conditions de vie des Algériens, mais seulement pour l'avoir. En face, la situation n'est pas reluisante, faut-il le constater. Les deux grandes formations du pouvoir sont en situation d'attente. Ce ne peut être une posture intéressante à quelques mois du rendez-vous électoral.