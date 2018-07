AVEC 6,18% DE RÉUSSITE AU BAC Tizi Ouzou allègrement première

Par Aomar MOHELLEBI -

Tizi Ouzou continue de se classer à la première place

Des scènes de folie qui rappellent quand l'Equipe nationale ou la JSK réalisaient des exploits sportifs.

Avec un taux de réussite au baccalauréat de 69, 18%, la wilaya de Tizi Ouzou se maintient allègrement à la première place à l'échelle nationale. Même si le taux de réussite au baccalauréat a baissé comparativement à l'année scolaire 2016-2017 avec 71,82%, il n'en demeure pas moins que la wilaya de Tizi Ouzou continue de se classer à la première place à l'examen scolaire le plus important et le plus célébré par les candidats et leurs parents. En effet, durant la nuit de jeudi à vendredi dernier, une explosion de joie indescriptible a été enregistrée dans la ville de Tizi Ouzou et à la Nouvelle-Ville mais aussi dans plusieurs localités de la wilaya. En effet, les rues de Tizi Ouzou ont carrément été prises d'assaut par les candidats et leurs proches.

Dès 20 heures, moment de la proclamation des résultats sur Internet, et jusqu'à une heure tardive de la nuit, les klaxons des voitures et les youyous stridents se mêlaient au son tonitruant et interminable des feux d'artifices et autres fumigènes. Des scènes de folie qui rappellent quand l'Equipe nationale ou la JSK réalisaient des exploits sportifs. Même les candidates-filles heureuses au bac n'ont pas raté cette occasion pour exprimer publiquement et de manière spectaculaire leur joie. Une infinité des véhicules circulaient en trombe, phares ou feux de détresse allumés, au centre-ville de Tizi Ouzou avec des voix qui criaient tout leur bonheur de franchir cette étape importante leur permettant d'aller à l'université. C'est vers le carrefour principal du centre-ville de Tizi Ouzou que convergeait la majorité des voitures qui célébraient la réussite au baccalauréat.

Une joie qui ne cessera pas de sitôt puisqu'il est évident qu'elle sera encore célébrée durant tous les prochains jours, notamment au niveau de la direction de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou. En effet, les responsables du secteur de l'éducation à Tizi Ouzou, de même que le personnel enseignant et autres travailleurs, ont tous été agréablement surpris de constater que leurs efforts durant toute l'année scolaire n'ont pas été vains. Surtout que cette année, faut-il le rappeler, d'énormes perturbations ont émaillé le déroulement de la scolarité des élèves. En effet, le secteur de l'éducation, plus particulièrement celui du secondaire, avait été paralysé pendant plusieurs mois à cause de la grève illimitée initiée par le bureau de wilaya du syndicat Cnapeste, mais aussi par le débrayage initié par le bureau national du mêmes syndicat.

Des grèves initiées aussi par les lycéens eux-mêmes avaient perturbé la scolarité pendant des semaines. Mais la volonté de tout le monde a permis de surmonter toutes les difficultés engendrées par cette situation et même de récupérer le retard accumulé.

Les enseignants, même ceux qui ont observé les grèves en question, n'ont pas lésiné sur les efforts une fois la reprise ayant eu lieu, pour assumer leur mission comme il se doit et d'aboutir ainsi à ce taux de réussite spectaculaire qui fait que le secteur de l'éducation est la fierté de la wilaya de Tizi Ouzou.

Surtout quand on sait que, même aux examens de cinquième et du brevet d'enseignement moyen, la wilaya de Tizi Ouzou vient aussi en première place sur les 48 wilayas du pays. Toujours au volet des exploits, il y a lieu de souligner que dans la wilaya de Tizi Ouzou, c'est le lycée «Omar Toumi» de la ville de Tigzirt qui se classe premier et avec une large avance par rapport aux autres établissements d'enseignement secondaire. En effet, le taux de réussite au lycée «Omar Toumi» de Tigzirt est de l'ordre de 94, 33%. Il est suivi par le lycée d'Ath Zmenzer (daïra d'Ath Douala) avec un taux de réussite égal à 89, 77%. En troisième position, on retrouve le lycée «Mohamed Diouani» de Makouda avec un taux de réussite de 89,22%. Quant à la meilleure élève de la wilaya, il s'agit de Kebaïli Lina du lycée «Dahmani Mohamed» de Boghni qui a obtenu une moyenne de 18,68 sur 20.

A la deuxième place, on retrouve la bachelière Belkacem Lina du lycée «Fadhma N'soumer» du centre-ville de Tizi Ouzou alors que la troisième position est revenue à Ouahab Amine du lycée «Ladlani Mohamed» de Maâtkas.

La cellule de communication de la direction de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou a révélé en outre, hier, que huit lycéens ont obtenu une moyenne générale au baccalauréat supérieure à 18/20 et 69 élèves ont obtenu une moyenne supérieure à 17.