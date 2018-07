DES OFFICIELS RÉAGISSENT À L'IDÉE DE TRANSITION Makri peu convaincant

Par Hocine NEFFAH -

C'est là le noeud gordien d'un processus politique qui pourrait s'exprimer comme une situation de blocage et d'impasse sacrifiant de la sorte tout un processus électoral où l'urne est le maître-mot de toute opération politique respectueuse de la légitimité.

Telle que proposée par le président du MSP, Abderezzak Makri, l'idée d'une transition politique ne convient pas à la classe politique. Des officiels ont réagi à l'offre du parti islamiste. Après Djamel Ould Abbès, Ahmed Ouyahia, c'est au tourd du ministre de la Justice, Tayeb Louh, de réagir à cette initiative, voulant entraîner l'armée dans le terrain politique. C'est lors de l'installation du nouveau procureur général près la cour de Tipasa, que le ministre a choisi d'aborder cette question. Tayeb Louh a répondu de la manière la plus directe et la plus claire par rapport à cette démarche.

La réponse est incisive et sans ambages, surtout que c'est la première fois qu'un ministre de la République use de son droit dans le cadre de sa mission en sa qualité de ministre de la Justice, un poste qui n'est pas des moindres dans la hiérarchie de l'Etat. Louh a souligné que «le choix démocratique est un principe constitutionnel devenu une constante nationale irréversible», et d'ajouter qu'«il est inconvenant de profiter des espaces dédiés à la libre expression, fruits de la démocratie, pour inciter explicitement, par certains, à replonger le pays dans une époque révolue». Le ministre a mis en exergue les retombées d'une telle approche qui s'exprime en porte-à-faux par rapport au principe démocratique comme négation d'une transition injustifiable et injustifiée dans la mesure où le processus démocratique avec toutes ses faiblesses et ses manquements, il reste tout de même la seule panacée pour la consécration et la perpétuation de l'Etat de droit et un exercice politique pluriel et légal.

La sortie de Tayeb Louh est plus qu'édifiante, elle renseigne sur la situation que prend le volet politique du pays et aussi le tempérament général qui prévaut quant à la question de la transition politique dans un contexte qui est le moins que l'on puisse dire, aux antipodes de cette «démarche fumeuse». c'est dire que l'entreprise telle qu'elle est menée s'inscrit dans une logique d'appareils et de reconfigurations n'obéissant pas aux règles du jeu démocratique où les équilibres politiques et institutionnels doivent répondre à un critère foncièrement légal et en synergie avec le fondement constitutionnel. Louh en sa qualité de ministre de la Justice, voulait passer un message fort sur cette question, un message qui reflète la tendance générale des institutions de l'Etat y compris l'institution militaire qui ne déroge pas à la règle en ce qui concerne son allégeance, uniquement à la légalité constitutionnelle et à sa mission telle que définie par la Loi fondamentale du pays.

Louh à remis les pendules à l'heure sur la question qui fait un tohu-bohu du côté d'une opposition qui ne voit le changement politique qu'à travers des appels directs, toute honte bue et parfois feutrés, pour ce que l'armée s'immisce dans la vie politique voire diriger le pays. Louh a rappelé que «l'Algérie et les Algériens ont vécu à cette époque plusieurs drames et tragédies», et d'ajouter que «Le secteur de la justice qui a été préparé pour cette étape grâce aux réformes qu'il a initiées, est, en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, le garant de la réalisation de ces objectifs», c'est là un rappel qui se confond avec la mission d'une justice appelée à être garante du processus démocratique, mais aussi comme un glaive qui se hissera et qui sera brandi contre toute menace susceptible de remettre en cause le principe démocratique et la légalité constitutionnelle et institutionnelle à la fois. Louh semble exprimer la tendance qui prévaut au sommet du pouvoir sur la question de transition politique et économique telle qu'appréhendée par une certaine opposition en mal de mobilisation et de lutte politique pacifique comme outil légitime et légal pour un changement passant par un processus électoral digne de ce nom. Il semble que la question vient d'être résolue au niveau des institutions quant à la démarche proposée par le MSP et certaines formations politiques qui ont transformé l'armée en une véritable institution «fétiche» dans l'objectif d'asseoir une alternative politique. Pour paraphraser Georges Clemenceau qui disait que «la politique c'est une chose très grave pour la confier à des militaires»,