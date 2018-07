LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISÉ La stratégie payante de l'ANP

Par Ilhem TERKI -

Le bilan des terroristes qui se rendent aux autorités est en hausse

L'armé a enregistré ce mois un grand succès dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.

Une cachette pour terroristes a été détruite mercredi dernier à Aïn Defla par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), alors qu'une bombe artisanale a été détruite à Skikda, a indiqué, avant-hier, le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué rendu public. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée près de Aïn Defla, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 18 juillet 2018, une cachette pour terroristes contenant des quantités de vivres, tandis qu'un autre détachement a détruit une bombe de confection artisanale à Skikda», précise le même document.

Les trafics en tout genre s'amplifient aux frontières du pays. Armement, contrebande, drogue, émigration clandestine, blanchiment d'argent. Bref, le crime organisé menace la sécurité de toute la bande frontalière.

Un terroriste s'est rendu avant-hier aux autorités militaires à Tamanrasset. «Le terroriste Larbi El-Ladmi Nouidjah, dit EL-Khettab, s'est rendu jeudi aux autorités militaires à Tamanrasset, portant ainsi à 13 le nombre de terroristes qui se sont rendus durant le mois de juillet en cours», a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un autre communiqué. La même source précise que, «dans la dynamique des efforts fournis par nos Forces armées dans le cadre de la lutte antiterroriste, un terroriste s'est rendu, le 19 juillet 2018, aux autorités militaires de Tamanrasset (6e Région militaire), en possession d'un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, un fusil à répétition, un chargeur garni ainsi qu'une quantité de munitions».

La bonne nouvelle est que le bilan des terroristes qui se rendent aux autorités est en hausse. «Le bilan des terroristes qui se sont rendus depuis le début du mois de juillet en cours, s'élève à 13 terroristes, outre la récupération de 14 pièces d'armement et des quantités de munitions de différents calibres», ajoute le document, en indiquant que, ces résultats, viennent confirmer l'efficience de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire dans le domaine de la lutte antiterroriste. Par ailleurs, et dans ce même sillage, un autre réseau de trafic d'armes et de munitions, constitué de sept individus dont quatre d'entre eux ont été appréhendés et trois autres identifiés et demeurent activement recherchés, a été démantelé par les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Batna.

Cette opération effectuée dans deux quartiers de la ville de Batna a permis la saisie de cinq fusils de chasse, plus de 24.000 cartouches de 16 et 12mm, ainsi que 194 autres cartouches, des armes blanches de différents genres et des matériaux de fabrication de munitions, selon une source sécuritaire. «Une somme estimée à 1,83 million de dinars, des uniformes, des équipements et deux véhicules, touristique et utilitaire, ainsi que 72 capsules et 48 kg de poudre à canon traditionnelle, ont également été saisis», ajoute la même source. On note, en outre, que 24 contrebandiers ont été appréhendés et trois véhicules tout-terrain ainsi que plusieurs autres matériels et produits ont été saisis ce jeudi, lors d'opérations distinctes menées par des détachements de l'Armée nationale populaire, à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, selon un communiqué publié par le département de la Défense nationale.