JARDINS PUBLICS À BÉJAÏA Les deux faces de la médaille

Par Arezki SLIMANI -

S'il y a une ville algérienne, qui peut se targuer de compter encore de nos jours, quelques jardins publics dignes de ce nom, cela ne peut être que la ville de Béjaïa.

Béjaïa compte pas moins de trois jardins publics, dont il convient de revoir la gestion pour éliminer toutes les inconséquences induites par un laisser-aller préjudiciable. Le square Pasteur est situé au centre-ville. D'une superficie de 3 000 m2, clôturé par un muret surmonté de grilles métalliques, le jardin est ouvert tous les jours de 8h à 18h, des enfants, des jeunes, mais aussi des vieux y venaient quotidiennement, cherchant un moment d'évasion, de repos, pour fuir le stress et le mouvement de la ville, pour certains. Pour d'autres, une intimité, la fraîcheur que procurent les grands arbres. Des bancs sont disponibles le long des allées. Nous sommes dans la plaine, à El Khemis, le square Pasteur, datant de l'époque coloniale, est occupé en son centre par la fameuse statue «Le Zéphyr», qui dégage une sensation de calme et de sérénité. Des vieillards, des jeunes et des moins jeunes viennent feuilleter leurs journaux à l'ombre d'une pergola bordée de roses multicolores. Tout près, le square El Qods, un minuscule parc dallé, qui faisait office durant les années 70 de gare routière, constitue aussi un refuge très fréquenté. A Amriw, à l'autre bout de la ville, le parc Mezzaïa, mitoyen de la Maison de la culture, ne désemplit pas non plus de visiteurs en quête d'un moment de tranquillité. Ce plan d'eau, bordé d'une végétation luxuriante, s'étend sur une superficie d'environ 2,5 hectares. Il abrite un peuplement d'oiseaux d'une quarantaine d'espèces. Entouré de cafés, de salons de thé et d'espaces de jeux dédiés aux enfants, l'étang -placé sous la tutelle du PNG - séduit davantage les familles et les couples d'amoureux. De nos jours, certains de ses espaces verts destinés au grand public comme lieux de détente sont très visités. D'autres le sont de moins en moins et semblent être carrément boudés par les citoyens pour des raisons diverses. On citera entre autres l'état d'abandon et l'insécurité régnante. En effet, le square Pasteur est toujours fréquenté malgré le manque d'entretien des services publics et l'envahissement de ces espaces par des délinquants, des ivrognes, des vendeurs de psychotropes, femmes aux moeurs légères, etc... A ce manque d'entretien s'ajoute l'absence totale d'éclairage nocturne, ce qui favorise grandement le regroupement des marginaux qui transforment ces lieux de détente en véritables dortoirs où la drogue et l'alcool se déversent à profusion. Le square El-Qods et les escaliers Shanghaï ont été sauvés de justesse par l'association El-Qods qui a le mérite de s'être attaquée pacifiquement à ces deux espaces publics qui sont redevenus, aujourd'hui, fréquentables. L'association a réussi ce miracle grâce à sa mobilisation et à l'assistance des services techniques de l'APC du mandat précédent qui y ont installé l'éclairage public dans ces deux espaces accompagné, voire renforcé par la présence des services de sécurité qui effectuaient des rondes à des heures différentes. «rendre ces lieux fréquentables passe par l'affectation permanente d'agent d'entretien et de surveillance de jour, la sécurisation de jour comme de nuit pour déloger les délinquants», estime Rabah Naceri, ex- P/ APW et membre actif de l'association El-Qods. Béjaïa, ville touristique par excellence et capitale-symbole des sciences et du savoir, à travers l'histoire, passé-présent, mérite de manière pérenne de véritables jardins botaniques qui seront des lieux de rencontres familiales et d'expression culturelle en plus des nombreux visiteurs qui affluent de partout durant toute l'année en toute sécurité.