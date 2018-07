CONSTANTINE EN ÉTÉ Une prison à ciel ouvert

Par Ikram GHIOUA -

Cette Cité mérite au moins le respect de ses gestionnaires. Les années 1970 et même 1980 assuraient à Cirta sa notoriété de cité conviviale.

Constantine en été est, en un seul mot, synonyme de désert. Une chaleur allant parfois jusqu'à 40° et plus contraint les quelques familles qui n'ont pas les moyens d'aller passer des vacances à rester coincées chez elles. Malgré son importance touristique, ses atouts historiques millénaires et son poids économique et politique, «la capitale de la culture arabe» qui a fasciné des milliers de visiteurs venant du monde entier, demeure une ville écartée, non pas par manque de moyens, ou d'argent, mais par une mauvaise volonté inexpliquée de ses responsables. Elle a perdu cette belle image de ville propre. Sans enthousiasme, et surtout, sans aucune motivation, elle s'est transformée en un immense «ghetto» pour ses habitants. Une prison à ciel ouvert, faisant de ses locataires des captifs «malheureux», d'autant plus que certains quartiers sont devenus des lieux à haut risque. En été, elle est tout simplement invivable et ce n'est pas dû uniquement aux conditions climatiques, mais beaucoup plus pour cette lassitude qui se lit sur le visage de ses habitants, notamment les jeunes. Il est tout à fait normal de dire que les étés à Constantine sont de plus en plus monotones et cela ne peut pas forcément être un euphémisme faussement exprimé pour voiler une bien triste réalité que tout le monde décrit, mais bien une réalité qu'aucun n'a essayé de changer. «La ville de Massinissa et Ben Badis, a bien perdu ses repères. Pourtant, cette cité mérite au moins le respect de ses gestionnaires. Les années 1970 et même 1980 assuraient à Cirta sa notoriété de cité conviviale. Néanmoins, elle a subi de plein fouet les conséquences de l'époque terroriste, tout comme plusieurs autres villes du pays. Mais ce n'est pas tout pour expliquer la léthargie qui l'atteint chaque saison estivale.

Hormis la catégorie des privilégiés qui ont les moyens de s'offrir des vacances à l'étranger, généralement en Tunisie, l'écrasante majorité des Constantinois subit, depuis toujours, le poids de la canicule et l'absence totale de moyens de distraction», rapportait L'Expression en 2015, et aujourd'hui encore rien n'a changé. La même image revient chaque année «les élus qui se sont succédé à la tête des APC au fil du temps peinent à élaborer un plan de redressement, pour ne pas dire, à trouver les solutions, car trop occupés à gérer leurs propres intérêts. Leur seul effort se limite à échafauder quelques programmes d'une manière très superficielle. Aller au fond des choses, initier une révolution pour parfaire des solutions serait trop leur demander. Parler de loisirs à Constantine n'est pas une mission de tout repos», soulignait encore le quotidien. Les jeunes en désarroi errent de café en café pour tromper l'ennui. C'est le cas de le dire quand, à longueur de journée, rien ne se passe, la ville semble morte. On voit des jeunes à l'abri du soleil, alors que la température frôle parfois les 46 degrés, sous un arbre s'adonner au jeu de cartes, de dominos ou alors dans un des stades de football à extérioriser leur frustration. Ceux-là, par faute de moyens, n'ont pas droit aux vacances, à l'air frais des plages que compte le pays, au camping, et encore moins aux voyages. Honte à ces responsables qui oublient leurs devoirs! Ils ne sont même pas capables de restaurer des trottoirs, de remédier à ces routes impraticables ou encore de cerner le problème de l'hygiène dans la ville. Ces faits demeurent un vrai débat de société, mais qui osera l'aborder franchement?