Le secteur de la solidarité "souffrant"

Par Nadia BENAKLI -

Le gel des recrutements dans la Fonction publique a sérieusement affecté certains secteurs. Le département de la Solidarité nationale compte saisir le gouvernement sur cette décision. «La ministre de la Solidarité nationale prépare tout un dossier pour demander la levée du gel sur les recrutements», a affirmé la directrice des affaires sociales d'Alger. Mme Mayouche a reconnu, en marge de la session ordinaire de l'APW d'Alger tenue jeudi dernier, le manque de personnel d'encadrement. «Nous avons un déficit en termes d'effectifs pour la prise en charge des enfants abandonnés», a-t-elle soutenu, en avançant que 80% des nourrices sont parties en retraite. Cette responsable explique que ces services ont fait appel aux jeunes diplômés dans le cadre du pré emploi, mais le problème se pose toujours. La direction des affaires sociales enregistre même un manque de personnel qualifié pour l'encadrement des enfants handicapés. Pour pallier cette situation, la tutelle va demander une autorisation auprès du gouvernement pour procéder au recrutement. Il y a lieu de rappeler que cette décision a été prise par le gouvernement Sellal en vue d'alléger la charge sur le Trésor public et tenter de minimiser les conséquences de la chute des prix du pétrole. Cette décision est toujours de mise puisque dans la loi de finances 2018, un seul recrutement est autorisé sur cinq départs en retraite. A l'exception de l'éducation et de la santé qui sont dispensés, les autres secteurs sont tous concernés par l'application de cette décision, ce qui provoque un manque terrible en termes d'effectifs. Surtout avec le départ massif en retraite anticipée des cadres et des fonctionnaires engendré par la décision portant sur le maintien de l'âge de la retraite à 60 ans. Avec l'ouverture de la ferme pédagogique qui est en cours de construction à Sidi Moussa, la direction des affaires sociales sera dans l'obligation de recruter un personnel qualifié pour accompagner et prendre en charge les enfants handicapés dont l'âge dépasse 18 ans. Par ailleurs, et dans le cadre des actions sociales menées envers les familles démunies, la DAS compte distribuer 5000 trousseaux avant la rentrée scolaire prévue en septembre.»Nous avons entamé déjà l'opération pour l'achat des tabliers et des trousseaux scolaires», a-t-elle avancé.