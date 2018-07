L'Algérie dérange

Par Saïd BOUCETTA -

La décision de l'Algérie de recourir à l'endettement intérieur contredit considérablement les plans du FMI.

Il serait peut-être prétentieux d'affirmer que l'Algérie est en train de démontrer au monde et aux spécialistes financiers qu'il est possible, sous certaines conditions, d'éviter le cycle infernal de l'endettement extérieur. L'Exécutif a opté pour une démarche autonome qui n'intègre pas le FMI comme un partenaire privilégié dans la gestion de la crise financière que traverse le pays depuis 2014. L'expérience déjà vécue par les Algériens durant toute la décennie des années 90 était assez traumatisante pour envisager de recourir à l'«aide» du FMI une seconde fois. D'ailleurs, la situation socio-économique du pays n'est pas la consé-quence de la «médication» de l'institution de Bretton Woods, mais la hausse des prix du pétrole. Il est entendu, en effet, que les «conseils» du FMI avaient eu pour résultat l'appauvrissement généralisé de la société, l'aggravation du phénomène de la corruption et la destruction de tout le potentiel industriel du pays. Le Fonds monétaire international, piloté par les puissances occidentales et toujours dirigé par un politique français, n'a, à ce jour, réussi quasiment aucune «opération» de redressement d'une économie en difficulté. Si les chiffres reviennent au vert dans certains pays, c'est très souvent aux dépens des couches sociales les plus défavorisées.

Présenté par ses gestionnaires comme un outil de soutien aux économies en difficulté, le FMI n'est rien d'autre qu'un moyen de domination «imaginé» par les puissants pour maintenir les nouveaux pays nés après la Seconde Guerre mondiale sous leur domination. Il ne peut y avoir d'autre explication, à voir les dégâts considérables que provoque l'intervention du FMI dans nombre d'Etats africains, sud-américains ou asiatiques. L'orthodoxie dont font montre les responsables de ce fonds dans la gestion des crises conduit quasi automatiquement à l'étranglement financier des pays «traités». En d'autres termes, le FMI ne fait rien d'autre que de différer la catastrophe, tout en tirant un grand profit, non seulement économique, mais également politique. Beaucoup de pays ont payé cash leur opposition aux politiques impérialistes des Occidentaux, à travers les prêts accordés par le FMI. C'est ce que ces responsables auraient voulu voir se concrétiser en Algérie. En suggérant le recours à l'endettement extérieur, sachant le caractère mono-exportarice de l'économie nationale, le Fonds n'aurait plus qu'à attendre un fléchissement des prix du pétrole pour imposer sa volonté aux Algériens et casser, en quelques mois, la cohésion sociale et tout l'appareil économique. La décision de l'Algérie de recourir à l'endettement intérieur contredit considérablement les plans du FMI et peut même s'imposer comme un cas d'école pour tous les pays mono-exportateurs intéressés par l'expérience algérienne. Il faut dire que le paiement anticipé de la dette et la constitution d'un Fonds de régulation des recettes constituent les deux facteurs stratégiques qui donnent à l'Algérie l'opportunité de tourner le dos au FMI. Les dirigeants de cette institution doivent certainement le savoir, mais préfèrent ne pas évoquer l'expérience algérienne sous cet angle. Ce serait un précédent dans la gestion d'une crise. Aussi, il devient impératif pour les collaborateurs de Christine Lagarde que l'Algérie échoue dans son entreprise. Mais voyant qu'au contraire, l'Exécutif semble réussir son pari, le FMI crée un écran de fumée autour de l'économie algérienne pour empêcher toute «contagion». La grande frayeur des capitalistes de par le monde serait de voir la «petite» Algérie faire aussi bien que le «Grand» Japon, l'«immense Amérique» ou la «vieille» Europe. A terme, le FMI risque de ne plus servir ceux qui l'ont créé. Une thèse qui pourrait faire sourire beaucoup d'«experts», comme l'annonce de la Révolution algérienne avait suscité quelques rires sarcastiques chez les «experts» de l'époque. A méditer.