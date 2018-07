ILS RÉPONDENT AUX APPELS DE L'ARMÉE 48 terroristes déposent les armes

Par Ikram GHIOUA -

Ses redditions de terroristes sont le fruit d'un travail de renseignement de longue haleine

L'ANP a également mis fin aux activités de 57 éléments de soutien, depuis janvier.

Les opérations de reddition se poursuivent régulièrement au niveau de la wilaya de Tamanrasset. La dernière en date qui entre dans le cadre des efforts fournis par les Forces armées remonte au 19 juillet. Il s'agit confirme un communiqué du MDN, de Larbi El-Ladmi Nouidjah dit El-Khettab. A ne pas en douter, ces résultats confirment l'efficience de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire dans le domaine de la lutte antiterroriste. Ainsi donc, le nombre de terroristes qui ont déposé les armes est de 13.

Cette opération vient s'ajouter au bilan positif réalisé dans le cadre de la lutte antiterroriste, établi au courant des six derniers mois révisant le taux des redditions à 70. Ces opérations se poursuivent toujours selon des sources très bien informées pour la reddition d'autres terroristes. Ce saignement au sein des groupes criminels renseigne sur une implosion dans sa structure. Même avec le soutien des narcotrafiquants et la contrebande, les groupes terroristes sont de plus en plus isolés.

Dans l'une de nos éditions précédentes, des sources très au fait des donnes actuelles et de la conjoncture au niveau de cette zone et dans la sous-région avaient confié que ces opérations reflètent, à ne pas en douter, la détermination de toutes les composantes de l'ANP, notamment les unités chargées de la lutte antiterroriste, à assainir le pays des restes de ce fléau, et confirme également l'efficacité de la stratégie clairvoyante adoptée par le Haut Commandement de l'ANP à travers ses démarches et initiatives, à l'instar des multiples appels à la repentance, afin de rejoindre la bonne voie et regagner la société.

Beaucoup s'interrogent sur la montée du taux des redditions, notamment à Tamanrasset. La réponse est toute simple, confient nos sources sécuritaires «Ces terroristes n'ont plus le choix, soit ils finissent dans l'anonymat total, soit ils se rendent, l'ANP avec sa stratégie de lutte antiterroriste a fait en sorte de couper tous les vivres à ces criminels». Mais l'ANP a adopté également un plan tactique pour freiner les complicités entre narcotrafiquants, principal appui des groupes terroristes et ceux-là même avec sa lutte contre ce trafic de drogue. Autre argument qui a fini par dissuader les terroristes à réfléchir: ils sont désorientés par l'absence d'une chefferie, argent et la nourriture, ils mourraient presque de faim d'ailleurs. D'autre part, on notera les efforts remarquables de l'ANP qui n'a pas manqué dans sa mission à faire intervenir des notables, certainement au Sud et les familles de terroristes. Ainsi 130 terroristes en tout ont été neutralisés depuis le début de l'année par l'ANP. 20 ont été abattus et 18 autres ont été arrêtés, alors que le reste entre dans le cadre des opérations de reddition. Le taux fait état de 66 repentis dont les redditions ont été enregistrées à Jijel et Tamanrasset durant le premier semestre dont respectivement 17 et 16 le mois de juin et 13 durant le mois de juillet qui n'a pas encore expiré. A cela s'ajoute la reddition d'une famille de terroristes composée de 10 membres dont des enfants.

Soit 46 terroristes ont été désarmés depuis mai à ce jour. L'ANP a également mis fin aux activités de 57 éléments de soutien, depuis janvier. Lors de ces différentes interventions militaires l'ANP a découvert et récupéré un arsenal de guerre composé d'armes légères et lourdes dont des kalachnikovs de différents types, des fusils, des PA, ainsi qu'un important lot de munitions.