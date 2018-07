ORAN El Bahia se transforme en grand jardin

Par Wahib AïT OUAKLI -

Un jardin à ciel ouvert

L'étude prévoit l'aménagement du site à partir de la place d'Armes, qui doit être élargie jusqu'au jardin appelé La promenade de Létang, faisant face au port d'Oran.

C'est à un véritable verger auquel a droit ces dernières années la wilaya d'Oran. Des jardins publics ouvrent l'un après l'autre, d'autres, dont la réalisation est accordée, verront le jour incessamment. C'est le cas du nouveau jardin, en forme de parc d'attractions, qui sera implanté prochainement dans le lieudit Millenium et pour lequel une surface de quelque 17 hectares a été attribuée. Le but de la construction de cette infrastructure, est de mettre en place un nouveau lieu de jeux et d'attractions en plus du très célèbre manège d'El Hamri. Ce n'est pas tout. La place du 1er-Novembre (ex-place d'Armes) connaîtra, elle aussi, d'importantes mutations. Il s'agit entre autres du chantier portant sur l'extension de ladite place en l'élargissant jusqu'à l'ex-centre d'information de l'ANP. Le projet sera lancé durant le premier trimestre de l'année en cours. Pour ce faire, les promoteurs d'un tel projet se sont d'ores et déjà lancés dans l'étude devant définir les contours d'un tel chantier dont la vocation à donner est d'embellir le centre-ville d'Oran. Une telle étude prévoit l'aménagement entier du site, à partir de la place d'Armes pour être élargie jusqu'au jardin appelé La promenade de Létang, faisant face au port d'Oran. En plus d'une telle extension, la mairie d'Oran mise gros sur la réhabilitation du palais du Bey avec l'ouverture d'un accès vers le balcon donnant directement sur la mer, c'est dire qu'un autre Front de mer sera mis en place dans la Promenade de Létang. «Les travaux d'aménagement de la promenade de Létang viendront compléter ce projet», a-t-on indiqué expliquant «qu'il s'agit d'un aménagement qui englobe tout le site de cette partie du centre d'Oran».

Plusieurs aspects sont pris en compte dont entre autres les dispositions liées à la forme architecturale et les arbres centenaires dont regorge le site. Telle que prévue conçue par les promoteurs dudit projet, la place d'Armes élargie, enclavera le palais du Bey, la promenade de Létang, la place du 1er-Novembre et l'ex-Centre d'information de l'ANP. Il s'agit d'une nécessité absolue quant à redonner à la ville son charme d'antan en mettant à la disposition des familles et des visiteurs d'Oran des lieux de détente paisibles comme au bon vieux temps. C'est du moins ce qu'envisagent les responsables de la municipalité d'Oran visant également à rendre son lustre d'antan au Jardin de Ben Badis (ex-Létang), livré au jour d'aujourd'hui à l'abandon total, transformé en lieu de prédilection de tous les énergumènes et transformé en lieu abritant toutes les turpitudes.

Dans le passé, ce jardin faisait le bonheur des centaines de familles en l'élisant comme lieu de repos, d'autant qu'il est amplement sécurisé, contrairement à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Dans le temps, le badaud pouvait dévisager, avec méditation, les monuments archéologiques et historiques comme la porte du caravansérail ou le fort espagnol. A l'est d'Oran, un autre jardin a ouvert récemment ses portes. Baptisé Jardin citadin méditerranéen d'Oran, il s'agit du très spacieux parc verdâtre d'une dizaine d'hectares, le jardin botanique offre une belle vue sur la mer Méditerranée. Implanté sur la frange maritime oranaise près du tribunal d'Es-Seddikia et la résidence de la wilaya, à deux pas du somptueux hôtel Le Méridien et le Centre des conventions Ahmed Ben Ahmed. Le parc d'un espace total de 13 hectares est doté d'une aire de jeux de détente et loisirs pour les enfants, surtout en été où les familles passent des heures face à la grande bleue pour se rafraîchir et déguster des glaces vendues sur place avec projection de films et même des soirées musicales. Le concepteur dudit jardin a pensé aux randonneurs et sportifs pour des allées piétonnes et aussi un grand lac artificiel qui fait le bonheur des visiteurs. Une extension restante du projet sur la même frange maritime, située après le Centre des conventions et le concessionnaire de voitures a été réceptionnée en été 2016, dans le même concept et avec les mêmes moyens de distraction. W.A.O.