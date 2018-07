Le moudjahid Omar Ouezzani s'éteint à l'âge de 83 ans

Le moudjahid et membre du comité central du parti du Front de Libération nationale (FLN), Omar Ouezzani, est décédé à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie.

L'enterrement a eu lieu samedi après-midi au cimetière des martyrs au centre-ville de Blida en présence de ses compagnons, ses collègues et ses proches, a indiqué le FLN sur sa page Facebook.

Le défunt a occupé plusieurs postes, entre autres, membre du comité central et président du comité de discipline du parti FLN et député à l'Assemblée populaire nationale (APN).