AVEC L'AIDE DE SON FRÈRE «EXPERT» DANS LE DOMAINE Une femme transforme ses enfants en...dealers

C'est un scénario sorti tout droit d'un film hollywoodien: un chauffeur de taxi- dealer, une soeur et des enfants... En effet, la commune d'Arzew (wilaya d'Oran, à l'ouest du pays) a été le théâtre d'une arrestation des plus spectaculaires. Les services de la police judiciaire ont arrêté un taxi qui ne transportait pas que des... passagers.

Le voyant traîner trop souvent dans les quartiers connus pour être la plaque tournante du trafic de drogue, les policiers, infiltrés dans ces quartiers, l'ont signalé à leurs collègues. Il a alors été filé avant d'être intercepté alors qu'il transportait une femme de 35 ans et ses trois enfants âgés respectivement de (quatre, sept et 11 ans). La passagère a fait savoir qu'elle était juste une cliente qui voulait se rendre chez sa famille, présentant sa carte d'identité où elle porte le nom de son mari. Néanmoins, les policiers qui avaient suivi depuis plusieurs jours les mouvements de ce chauffeur de taxi ont remarqué que c'était la seule cliente qu'il transportait depuis plusieurs jours. Ils décident de fouiller la voiture et ses passagers où ils découvrent que près de 300 grammes de cannabis étaient cachés dans les parties intimes de la femme. Cette dernière ne tarda pas à passer aux aveux: «Le chauffeur est en fait mon frère. On utilisait les enfants comme moyen de couverture.» Effarant!