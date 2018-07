BÉJAÏA Il le tue parce qu'il l'a dépassé sur l'autoroute

C'est sur la route d'Aokas, dans la wilaya de Béjaïa, que cela s'est passé durant le mois de juin dernier. Il était un peu plus de 23h lorsque un homme en compagnie de sa copine et un ami ont décidé de sortir faire un tour en voiture. Sur la route entre Tichy et Aokas, un autre véhicule va les dépasser à grande vitesse, mais avant de le faire, le conducteur ne va pas arrêter de klaxonner et de lancer des coups de phares. Arrivés au niveau du village de Talla, les trois amis vont reconnaître le véhicule «fou» qui les avait importunés sur la route. Une dispute va éclater entre les occupants des deux véhicules au cours de laquelle, la victime tire un couteau et assène deux coups au conducteur imprudent. Ce dernier réussit à tourner la situation en sa faveur en ôtant le couteau de la main de la victime et en la poignardant à plusieurs reprises dans différentes parties du corps. L'accusé, 32 ans, originaire de Kherrata, a tout de suite après pris la fuite, laissant le blessé se vider de son sang. Il ne sera arrêté qu'une vingtaine de jours après à Oran.