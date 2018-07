TIGZIRT La pénurie d'eau embarrasse les estivants

Par Aomar MOHELLEBI -

La saison estivale est marquée cette année par une tache noire dans la ville balnéaire de Tigzirt, 40 kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.

Il s'agit, en effet, de la pénurie gravissime et persistante, en matière d'alimentation en eau potable. Depuis le début de la saison estivale, dont le coup d'envoi officiel avait été donné le 25 juin dernier, les estivants, les commerçants et les citoyens de Tigzirt-sur-Mer se plaignent du manque d'eau. Les robinets sont à sec dans cette ville qui attire pourtant quotidiennement des dizaines de milliers de visiteurs. Ces derniers viennent principalement des quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou, mais aussi d'Alger et d'autres wilayas du pays. On a constaté en outre la présence, comme chaque année, d'un nombre important de familles d'émigrés vivant principalement en France et préférant passer leurs vacances au bord de la mer «di tmurt» (au pays). Le problème du manque d'eau semble préoccuper beaucoup les autorités locales, à commencer par l'Assemblée populaire communale. Mais cette dernière, à elle seule, ne peut pas le régler par manque de moyens. Le maire de cette localité féérique en personne a lancé un cri de détresse concernant la persistance du problème de la pénurie en eau potable qui porte atteinte de manière incontestable au bon déroulement de la saison estivale. Le manque d'eau potable est un problème qui ressurgit chaque été dans la ville de Tigzirt, faut-il le rappeler. Une partie de la ville est alimentée par la chaîne dite côtière. Mais la quantité pompée n'est que de 3 500 m3 alors que les besoins s'élèvent à plus de 6000 m3. Concernant la partie haute de la ville, la demande est de 10 000 m3 alors que l'eau distribuée n'est que de 4000 m3. Le problème n'est pas encore réglé malgré les promesses que n'ont pas cessé de faire les responsables à tous les niveaux, ont déploré les élus locaux récemment. La solution la plus efficace qui permettra à coup sûr de mettre un terme définitif à la pénurie d'eau à Tigzirt, c'est la mise en service de la station de dessalement d'eau. Les travaux sont actuellement en cours, surtout depuis la visite récente de Hocine Necib, le ministre des Ressources en eau. Mais pour cette année, la mise en marche de cette station n'est pas à l'ordre du jour. Il faut attendre la saison estivale 2019 pour voir peut-être ce projet concrétisé mettant fin, au calvaire du manque d'eau potable dont souffrent également les citoyens de la commune de Tigzirt. Il faut toutefois dire qu'en dépit de ce problème, les estivants n'ont pas du tout boudé la ville côtière de Tigzirt où toutes les plages autorisées à la baignade sont prises d'assaut quotidiennement. Les rues de la ville sont bondées de monde et il est très difficile de circuler en voiture pendant la journée ou encore de trouver une place libre pour stationner au centre-ville. Par contre, sur les plages, les parkings sont bien organisés et les places ne manquent pas. Surtout au niveau de la plage de Tassalast, à la sortie nord-ouest de la ville, très sollicitée par les familles. Il faut dire que les autorités locales de Tigzirt, dont l'Assemblée populaire communale, ont fourni de grands efforts plusieurs semaines avant le lancement de la saison estivale pour assurer le maximum de commodités aux vacanciers qui jettent leur dévolu sur la ville de Tigzirt. Les autorités locales ont ainsi procédé préalablement à la réhabilitation des postes de la Protection civile, les postes des services de sécurité se trouvant sur les plages, les parkings, les sanitaires et les douches, l'éclairage public, les pistes menant vers les plages... Concernant l'hygiène sur les plages, l'APC n'a pas négligé cet aspect où est aussi impliqué l'Office national de l'assainissement. Des employés et le matériel nécessaire pour le nettoyage des plages sont mobilisés constamment durant toute la saison estivale. L'APC vient de bénéficier d'une enveloppe de 180 millions de centimes qui sera consacrée à l'acquisition des bacs à ordures pour les plages. Il y a lieu de souligner enfin que cette année, la nouveauté, c'est la mise en place d'un programme d'animation artistique durant tout le mois d'août prochain grâce au concours de la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou. On a ainsi appris que des galas seront animés par plusieurs chanteurs aux abords de la mer, notamment au port, aux ruines romaines...Un autre programme débutera à partir du 1er août au niveau de la placette située près du marché hebdomadaire. Des soirées quotidiennes y seront animées par de grandes figures de la chanson algérienne en général et kabyle en particulier.