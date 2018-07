TOURISME AU SUD Y aura-t-il une guerre des prix?

Par Ilhem TERKI -

Réviser les tarifs est l'une des préoccupations du département du tourisme, notamment celui des billets d'avion.

Hier, lors d'une rencontre à Alger entre les opérateurs du secteur touristique et le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, plusieurs recommandations ont été proposées. Principalement, promouvoir la destination «Grand Sud», à travers l'intensification de la coordination entre les opérateurs touristiques et de la concertation entre les services de sécurité au niveau des régions frontalières. Réviser les tarifs est l'une des préoccupations du département du tourisme, notamment celui du transport. Cette rencontre, destinée à la promotion du tourisme saharien a vu la participation de 14 opérateurs touristiques venu des willayas du Sud. Conscients de la situation, les participants à cette table ronde, ont tous exposé les soucis du secteur. Les facteurs de succès du tourisme résident dans la formation du personnel. Une bonne formation contribue à la promotion du secteur. Pour cela, le gouvernement adopte une nouvelle politique, celle de l'encadrement, le suivi et la formation. Aujourd'hui, former une main-d'oeuvre qualifiée, est désormais une priorité. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a appelé dans ce contexte, à redoubler d'efforts afin de reconstruire un tourisme national de qualité. «Nous travaillerons, aujourd'hui, pour maintenir une dynamique qui mène vers une reconstruction d'un tourisme national de qualité, afin de répondre à la demande domestique à travers tout le territoire national», a estimé le ministre, ajoutant que «notre but est de rendre au tourisme saharien sa véritable place». Le premier responsable du tourisme fait savoir que son département travaille pour la réussite du lancement de la saison estivale saharienne qui aura lieu dans deux mois. «Nous travaillons pour que le lancement de la saison estivale saharienne soit une réussite.» Dans le même sillage, le Sahara algérien, qui est le deuxième plus grand désert au monde, peut, non seulement, rivaliser avec les autres destinations, mais devenir la destination la plus privilégiée des touristes étrangers.

En effet, le Sahara, peut devenir le moteur de croissance du tourisme algérien. On note, en outre, que pour valoriser cette destination, il faut d'abord mettre en place un plan solide de communication et avoir une communauté engagée et qualifiée. Par ailleurs, s'agissant des tarifications, le même responsable a estimé qu'il est temps de réviser les prix afin qu'ils soient concurrentiels et à la portée des touristes. Il a rappelé dans ce sens, les derniers partenariats signés entre les opérateurs économiques privés et publics des transports qui ont pour objectif de mettre en place un cadre de collaboration et une synergie opérationnelle à l'échelle nationale et internationale, afin de «renforcer l'attractivité de l'Algérie en tant que destination touristique, de promouvoir le tourisme domestique ainsi que la valorisation du tourisme saharien et la promotion de l'artisanat traditionnel».

La bonne nouvelle est que désormais, les prix des billets arrivent jusqu'à moins de 50%. Pour l'hôtel, c'est pratiquement la même chose. Donc, un voyage au Sud pour une semaine, peut coûter «50 000DA». Les jeunes seront ravis! Par ailleurs, il est important de souligner que plus de 500 projets sont en cours de réalisation dans les villes du Sud.

Le ministre a souligné dans ce sens que l'engouement pour l'investissement touristique est le fruit des grandes facilités accordées aux investisseurs, dont l'accélération de la remise des permis de construire et des divers avantages accordés par le ministère de tutelle. Pour lui, ce secteur est générateur de richesse et d'emplois, et valorisant de l'image de l'Algérie à l'étranger. Enfin, il a ajouté que son département oeuvre à réorganiser l'activité des agences touristiques et de voyages, et à réhabiliter leur véritable rôle, qui est de promouvoir la destination Algérie dans le pays et à l'étranger, et accueillir les touristes étrangers.