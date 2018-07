LES INSCRIPTIONS DÉBUTERONT CETTE SEMAINE Le casse-tête des nouveaux bacheliers

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les heureux détenteurs du précieux passe pour l'entrée à l'université

La période des inscriptions et préinscriptions s'étalera donc, du 16 juillet au 16 septembre. L'opération se déroulera en quatre phases.

Après l'angoisse de la pénible attente des résultats de l'examen du bac, les nouveaux bacheliers doivent faire face à un stress d'un autre genre. Les préinscriptions pour l'université, débuteront le 26 du mois en cours. Les heureux détenteurs du précieux passe pour l'entrée à l'université, après l'euphorie des jours suivant l'annonce des résultats, sont pour beaucoup d'entre eux, en ce moment, gagnés par l'hésitation quant au choix de leurs spécialités à la fac. «En ce qui me concerne, mon choix est très restreint, vu que ma moyenne au bac est de seulement 10/20», a confié Anis, qui a dernièrement décroché son bac lettres et langues étrangères avec une mention passable. «Si j'avais la possibilité de choisir, mon choix serait probablement porté sur la langue anglaise, mais pour ça, il faut avoir une moyenne supérieure à 10», a-t-il regretté. Anis a par conséquent indiqué qu'au vu de sa situation, la seule option qui lui semble judicieuse est de s'orienter vers le droit. «Ce n'est pas que cette filière ne soit pas intéressante, mais en tant qu'étudiant en langues, ça serait plus logique que je poursuive ma spécialité à la fac.» Il précise par ailleurs, que dans tous les cas, il devient de plus en plus rare que les bacheliers soient acceptés dans les spécialités qu'ils choisissent. Et cela concerne parfois même ceux qui ont des mentions assez bien au bac. Il est vrai que des cas comme Anis, sont très nombreux. Sachant que nonobstant le fait que le taux de réussite au bac soit estimé à plus de 50%, il n'en demeure pas moins que les moyennes obtenues sont pour la plupart, juste passables. Pour le coup, le champ des futurs universitaires se trouve très limité. Pour sa part, Merouane affiche les mêmes appréhensions quant à son choix. Ce dernier, qui même après avoir obtenu son bac scientifique avec un 13 de moyenne, doute d'avoir la réelle possibilité de choisir sa branche à l'université. «Je suis un peu déçu de ma moyenne, car je doute qu'avec ça, je puisse faire ce que je voulais, à savoir l'architecture.» Lui aussi se dit confus et ne comprend pas sur quelles bases se font les inscriptions. «Mon frère a eu son bac trois ans avant moi avec une moyenne de 14/20, mais il n'a pas suivi la spécialité qu'il souhaitait, résultats des courses, il a fini par décrocher de l'université après deux ans», a-t-il fait savoir. Il a par ailleurs exprimé son inquiétude, si l'on venait à l'orienter vers une spécialité dont il n'a que de vagues notions, surtout qu'aujourd'hui, il n'est pas chose aisée d'effectuer un transfert d'une branche universitaire à une autre. Comme nos deux interlocuteurs, ils sont nombreux parmi les bacheliers à être dans le flou total en attendant que leur sort soit scellé. Exception faite des candidats qui ont décroché leur baccalauréat avec une mention très bien, et qui de ce fait auront le libre champ de choisir leur spécialité, les autres n'ont malheureusement pas la même chance.

Il y a lieu de faire remarquer que le problème lié à l'orientation que rencontrent les futurs universitaires chaque année constitue en grande partie la cause du taux d'échec des étudiants en première année qui ne finit pas d'augmenter au niveau des facultés algériennes. Souvent, dans l'orientation des élèves, l'importance de la moyenne générale au bac prime sur les notes des matières principales. C'est pour cela que comme le premier cas, cité plus haut, un élève spécialisé en langues étrangères au lycée, se voit souvent, s'il n'a pas la moyenne nécessaire, inscrit en droit ou en sciences humaines. Par ailleurs, la période des inscriptions et préinscriptions s'étalera donc, du 16 juillet au 16 septembre. L'opération se déroulera en quatre phases. La première, comprend la période des préinscriptions du 26 au 28 juillet, la période de confirmation des préinscriptions du 29 au 30 juillet, celle du traitement des voeux du 31 juillet au 7 août et la proclamation des résultats des affectations le 7 août au soir, a souligné le ministère de l'Enseignement supérieur.