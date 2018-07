L'ANP EXPLOITE LES REDDITIONS AUX FRONTIÈRES SUD La "mine" de renseignements

A travers ces rédditions, l'armée a constitué une véritable banque de données

Le renseignement en lui-même, est devenu le moyen déterminant dans la lutte antiterroriste et il va connaître de nouvelles mesures sur tous les plans.

Les importantes redditions enregistrées par l'Armée nationale populaire au sud s'avèrent une véritable banque de renseignements. Mettant à son profit son expérience dans la lutte antiterroriste et usant de son savoir-faire et sa diplomatie relevant d'une stratégie exceptionnelle, l'ANP qui a fourni des efforts extraordinaires pour convaincre des dizaines de terroristes à déposer les armes est en train d'inscrire l'institution militaire parmi les plus performantes au monde dans l'exploitation du renseignement. Ces terroristes même ayant servi dans des groupes armés, complices des narcotrafiquants et contrebandiers deux phénomènes qui ont pris une ampleur inquiétante depuis 2011, ont fini par tourner le dos à leurs activités illicites et accepté de déposer les armes. Ces opérations qui se poursuivent annoncent une autre victoire de l'ANP sur la horde sauvage et ses prédateurs qui ne sont pas forcément internes, mais plutôt externes, du moment que le plus grand mal intervient depuis les pays en conflit, notamment le Mali où une guerre est déclenchée sans cacher les peines et les conséquences que peuvent subir les Algériens, d'où cette immense mobilisation de l'ANP qui continue malgré les obstacles, les tentatives d'atteinte à sa stabilisation à marquer des point positifs. Ainsi le renseignement est devenu le nerf de la guerre lancée contre ce fléau qui gangrène la planète toute entière. Ce fait révélateur a été mis en exergue déjà en 2011 où l'ANP avait dévoilé le rôle du renseignement dans la lutte contre le terrorisme, tout en insistant sur la nécessité d'élargir davantage le réseau du renseignement pour plus d'efficacité dans la lutte contre les groupes terroristes. Le renseignement est à ne plus en douter, une stratégie adoptée depuis quelques années déjà, par les forces de sécurité en tant que moyen de lutte devant permettre d'en finir avec les résidus du terrorisme. Il est dans ce contexte évident d'abonder dans l'urgence de conjuguer les efforts entre les différents corps de sécurité pour vaincre les diverses formes du crime organisé, en faisant part des moyens logistiques et humains «conséquents» dont dispose aussi bien l'ANP que la Gendarmerie nationale. Ainsi, les autorités militaires ont mis en application dans cette perspective de nouveaux mécanismes qui ont permis une meilleure adaptation sur le terrain, notamment quand il s'agit de contrecarrer les actions suicidaires, mais aussi d'appréhender le renseignement avec une nouvelle approche, nous confient des sources très bien informées.

Il ne s'agit plus de recoupement, de vérification et d'exploitation, mais de passer au crible chaque renseignement devant permettre une contre-offensive ponctuelle. En un mot, ajoutent nos sources, il s'agit «du renseignement opérationnel». Des unités spéciales ont été formées dans ce sens et usent pour cette stratégie du moindre renseignement en opérant de concert pour débusquer le syndicat du crime sous toutes ses formes. La formation de ces unités issues de l'Armée nationale populaire et de la Gendarmerie nationale, qui ont un long parcours dans la lutte antiterroriste, s'adapte pour la mise en oeuvre de cette donne avec la contribution citoyenne qui constitue pour ces unités un point capital pour faire du renseignement l'arme l'essentielle et l'élaborer efficacement, même au niveau des centres urbains. C'est dire que le renseignement en lui-même, est devenu le moyen déterminant dans la lutte antiterroriste et il va connaître de nouvelles mesures sur tous les plans. Devant l'urgence de barrer la route à une éventuelle recrudescence des actes terroristes et d'actions subversives, un centre de renseignements a été mis en place entre les pays du Sahel, l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger dans le but de collecter et d'échanger des renseignements sur les identités des terroristes en activité au Sahel. Ces renseignements sont transmis ensuite à l'état-major opérationnel basé à Tamanrasset. C'est au niveau de cette wilaya que, justement, l'ANP a enregistré le plus grand nombre de redditions. Il s'agit de plus de 83 terroristes qui ont été désarmés et mis hors d'état de nuire depuis le mois de janvier dernier. C'est pour dire que cette banque de renseignements donne des résultats conséquents au profit de l'ANP qui sait désormais parfaitement protéger les frontières.