DES TRAVAILLEURS SE DISENT VICTIMES DE DISCRIMINATION De la hogra à Sonatrach?

Par Nadia BENAKLI -

Les travailleurs de la Sonatrach renouent avec la protesta. Des actions de contestations seront organisées demain au niveau de la direction générale de la compagnie à Hydra et des différents départements. «Nous allons investir le siège de la Sonatrach pour réclamer notre droit à la classification», a affirmé Daïd Mohamed, membre de la coordination des travailleurs détenteurs de licence LMD et du Deua. Contacté par nos soins, ce cadre avance qu'ils sont environ 11 000 travailleurs diplômés en licence LMD et Deua et victimes de discrimination de la part de la direction. Ces derniers reprochent à celle-ci de traîner le pas pour les rétablir dans le classement au même titre que les diplômés en licence (bac+ 4). «Malgré les décisions du ministère de l'Enseignement supérieur et le décret présidentiel 14-226 de 2014 qui a redonné la vraie valeur au diplôme Deua et au LMD, la direction n'a pas pris cela en considération», a-t-il déploré cela en précisant que cette dernière s'est engagée à régler ce problème, mais en vain. «Des discussions ont été lancées le 6 mai dernier entre la direction et le syndicat pour mettre un terme à ce problème, mais aucune suite n'a été donnée jusqu'à présent», poursuit-il en guise de clarification. Devant la politique de la sourde oreille, les travailleurs ont décidé de passer à la protesta pour faire pression sur les dirigeants de la compagnie. En plus des sit-in, les travailleurs à travers les différents groupements du Sud et du Nord ont décidé de boycotter les repas en vue de faire pression sur les responsables. Les diplômés contestent leur classement au même titre que les diplômés de la formation professionnelle. «Nous sommes classés sur le même pied d'égalité avec les diplômés de la formation professionnelle pour occuper le poste de technicien, ce qui est inconcevable», a jugé notre interlocuteur. Les travailleurs menacent d'aller plus loin si la direction ne bouge pas le petit doigt pour les rétablir dans leur droit. Ce mouvement de contestation n'est pas le premier du genre. Les détenteurs de diplômes des études universitaires appliquées ont mené plusieurs actions de protestation par le passé. «La direction a réglé quelques cas seulement, en laissant la plupart livrés à eux-mêmes», se plaint-il. Les travailleurs estiment que la compagnie doit se soumettre à l'application des dispositions du décret présidentiel N°14-226 par le repositionnement des agents titulaires du Deua et licence LMD dans la catégorie socioprofessionnelle cadre à partir de l'échelle 21 de la grille en vigueur au sein de l'entreprise. Par ailleurs, la compagnie compte recruter plus de 12 000 diplômés. Pour l'année en cours, la compagnie nationale propose déjà, 3 000 postes d'emploi, avait indiqué le directeur exécutif des ressources humaines dernièrement sur les ondes de la Radio nationale. Devant le départ massif des cadres en retraite, la compagnie compte pourvoir les postes vacants. Depuis 2008, la compagnie a enregistré quelque 23 000 départs dont, 15 000 au cours des cinq dernières années. L'ouverture des postes budgétaires effectuée l'année dernière a permis le placement de 8 000 nouvelles recrues sur un total de 60 000 demandes de candidatures enregistrées.