LA RÉFORME DE LA JUSTICE N'EST PAS UN VAIN MOT Les batailles de Louh

Par Saïd BOUCETTA -

Les affaires de corruption sont traitées avec le sérieux qu'il faut. L'institution judiciaire refuse d'entrer dans la logique de la chasse aux sorcières.

Le secteur de la justice est au coeur de l'action de modernisation de l'Etat. Premier pilier dans toute édification de l'Etat de droit, l'institution judiciaire est la première à monter au front pour sauvegarder les libertés et défendre l'intérêt général. L'équation n'est certainement pas des plus simples, puisqu'il est d'abord question de poser les règles qui vaudront pour tous les citoyens. Le dire est bien évidemment bien moins compliqué que de le faire, mais encore faut-il établir ces règles et s'en tenir. Ce n'est jamais une sinécure de revoir tout le corpus juridique d'un pays pour l'adapter à l'évolution de la société. Ce n'est, non plus, pas facile de redorer son blason au corps de la magistrature qui, à un moment, a quelque peu perdu de son efficacité en raison d'une formation pas toujours au diapason et une spécialisation quasi inexistante. Redonner du «tonus» à l'institution judiciaire et faire en sorte à ce qu'elle parvienne à se placer comme le seul recours des citoyens pour gérer n'importe quel conflit personnel, commercial ou relevant du droit commun, nécessite un déploiement sur plusieurs fronts. C'est le principal sens à donner à l'action du ministre de la Justice, Tayeb Louh qui aura été multiple, diversifiée et complexe en même temps. Il a fallu former les magistrats, réhabiliter les infrastructures, moderniser le mode de fonctionnement de la justice et «dépoussiérer» les lois. On retiendra à titre d'exemple la «rénovation» du Code de procédure pénal qui a apporté plus de visibilité dans l'action de la justice. Il a conforté le principe de la présomption d'innocence et balisé le travail de la police judiciaire. Ce sont là les principaux objectifs déjà atteints, de la réforme du Code de procédure pénale. Il serait très aisé de critiquer le travail de la justice, de pointer un doigt accusateur à l'endroit du ministre, mais il faut aussi reconnaître que la révision du Code de procédure est une victoire historique pour le citoyen-justiciable, qui bénéficie de l'augmentation du nombre de jurés populaires à quatre au lieu de deux, qui viendront assister trois magistrats professionnels. Il y a là une claire «primauté» du peuple sur le magistrat dans le rendu de la justice dans les affaires criminelles. Mais plus encore, les magistrats perdent le recours à l'ordonnance de prise de corps, qui a été supprimée. On peut citer beaucoup d'autres dispositions législatives qui garantissent la présomption d'innocence et mettent l'homme au centre du système judiciaire. L'intérêt, désormais de la justice algérienne, n'est pas de limiter les libertés, pour les limiter, mais sauvegarder la société, tout en veillant à ne pas restreindre les droits des citoyens. L'adoption du bracelet électronique pour les peines de moins de 3 ans, illustre très bien la préoccupation du ministre de la Justice qui a mené ce dossier de bout en bout, avec la conviction que ce genre de peine pour certains délits précisément permet d'éviter des conséquences fâcheuses. Il n'est pas possible d'énumérer toutes les avancées réelles de la justice algérienne, tellement elles sont nombreuses. Elles sont également concrètes et les Algériens le constatent au quotidien.

Cela étant, la rigueur dans le traitement de certains dossiers dits sensibles s'est vue renforcée, contrairement à ce que prétendent certaines «mauvaises langues». La question de la corruption qui se pose, ces derniers jours avec une certaine acuité, actualité oblige, ne fait pas exception dans le traitement judiciaire de la criminalité. Les affaires de corruption atterrissent sur les bureaux des procureurs et sont traités avec le sérieux qu'il faut. Il faut cependant souligner que l'Etat n'en fait pas un fonds de commerce politique. L'institution judiciaire refuse d'entrer dans la logique de la chasse aux sorcières. Certains milieux politiques profitent de l'affaires des 701 kg de cocaïne pour pousser dans la direction de la politisation, arguant que rien n'est fait contre les corrompus en Algérie. L'objectif est d'amener les pouvoirs publics à lancer une sorte d'opération «mains propres», sauf que celle-ci est quasi permanente dans la démarche «normale» de l'institution judiciaire. Le phénomène de la corruption ne nécessite pas une action conjoncturelle, mais une lutte permanente, de tous les instants.

A ce propos, l'enquête sur l'affaire Kamel El Bouchi, n'est pas la première et ne sera pas la dernière. Que dans le corps de la magistrature existent quelques brebis galeuses n'est pas une catastrophe. Cela se passe dans le monde entier.

Ce qu'il faut savoir, enfin, c'est que quelle que soit l'affaire que traiteront les policiers, procureurs et juges, celle-ci est strictement soumise à «cadrage». Tous les fonctionnaires de justice sont soumis à une «habilitation délivrée par le procureur général compétent», pour conduire toute enquête ou interrogatoire de suspects. Le contrôle des activités de la police est strictement codifié.

Cet «alourdissement» du fonctionnement de l'appareil judiciaire a ceci d'intéressant est qu'il encadre l'action de la police. Plus encore, la police judiciaire relevant des services militaires de sécurité sont également soumis à la loi. Leur mission a été définie avec précision. Elle se limite aux «infractions d'atteinte à la sûreté de l'Etat prévues et réprimées par le Code pénal et qui compte les crimes de trahison, d'espionnage, de terrorisme et de sabotage». On peut faire à l'Algérie le procès de n'être pas encore un Etat de droit parfait, mais on ne peut pas l'accuser de prendre le chemin contraire.