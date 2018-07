COMPLEXE AVICOLE CARRAVIC À BOUIRA Les agents de sécurité débraient

Par Abdenour MERZOUK -

Selon ces manifestants, leur employeur tenterait de leur faire signer des contrats à blanc sans préciser les clauses des droits et des obligations.

Les personnels de sécurité ont recouru hier à une action de rue pour exprimer leur ras-le-bol d'une situation qu'ils qualifient de catastrophique. 48 employés de la société de gardiennage «Vigilance Plus» chargés de la sécurité au niveau du complexe avicole Carravic de Aïn Laâloui, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Bouira, sont en grève illimitée. Hier matin, ces agents ont protesté devant le siège de l'entreprise Carravic, à Bouira, pour dénoncer la «malhonnêteté» de leur employeur et réclamer l'intervention du DG de Carravic. Selon ces manifestants, l'employeur tenterait de leur faire signer des contrats à blanc sans préciser les clauses des droits et des obligations. «Nous dénonçons les méthodes esclavagistes de notre société. Par notre action, nous tenons à alerter l'inspection du travail, ainsi que l'opinion publique sur les méthodes utilisées par notre entreprise. Après des mois de négociations, nous avons pu obtenir une régularisation de notre situation. Cependant et au moment de signer notre contrat de travail, nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre qu'on ne peut consulter le contenu de nos contrats», dira le porte-parole de ces travailleurs. Pour sa part, la direction de Carravic nie son implication dans cette affaire et renvoie ces travailleurs à leur employeur, à savoir «Vigilance Plus». Après une très longue attente, la liste des bénéficiaires des logements sociaux de M'Chedallah a été affichée. Alors que certaines mauvaises langues avertissaient d'une très probable flambée, les citoyens ont accepté dans le calme et la sérénité cette liste. Quelques jeunes ont toutefois essayé de bloquer la circulation au niveau de la localité& de Raffour, mais très vite et devant la passivité des autres, ces personnes se sont résolues à recourir aux voies réglementaires en introduisant des recours.

Précisons que lors de la dernière séance plénière ordinaire de l'APW au début du mois actuel, on parlait d'une liste refaite par le nouveau chef de daïra. Très vite, le wali exprimera sa satisfaction quant au travail mené en amont pour arriver à une liste crédible. Certains ont même critiqué le recours à des commissions qui inspectaient à minuit arguant la défense de l'intimité des gens. Finalement, le temps a donné raison à ceux qui ont préféré reprendre la liste et l'actualiser. Sur un autre volet et suite à l'épuisement de tous les recours pour débloquer la situation au niveau des communes de Raouraoua et Taghzout, le wali vient de décréter le gel des exécutifs communaux de ces deux circonscriptions pour en attribuer la gestion courante respectivement aux chefs de daïra de Bir Ghbalou et de Haizer.

Rappelons que depuis les dernières élections ces deux communes vivent un bras de fer entre les élus et le premier magistrat. La commune de Kadiria aussi connait la même situation depuis la fronde de la totalité des élus qui contestent une gestion unilatérale de l'actuel maire d'obédience FLN et qui a été lâché par ses pairs du parti.