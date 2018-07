LA PLUS LONGUE ÉCLIPSE LUNAIRE DU SIÈCLE Mars s'approchera de la Terre

Par Massiva ZEHRAOUI -

L'Algérie vivra, dans la soirée de vendredi prochain, un phénomène stellaire exceptionnel. Il s'agit de la plus longue éclipse de la Lune du XXIe siècle. Cette manifestation des peu communes durera approximativement, 103 minutes. D'après les précisions apportées par le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (Craag), celle-ci se déroulera dans «des circonstances particulières» en Algérie et pour cause, explique-t-on, «la Lune se lève juste avant le Soleil et qu'à ce moment-là, la Lune sera partiellement éclipsée déjà». Aussi, le Craag précise que «la Lune commencera à entrer dans l'ombre de la Terre à 19h24 alors qu'à Alger, elle ne se lèvera qu'à 19h51. Elle n'entrera pleinement dans l'ombre de la Terre qu'à 20h30. La phase de totalité durera jusqu'à 22h13, soit 1 heure 43 minutes de totalité» ajoutant que la Lune virera au rouge sombre autour du maximum de l'éclipse qui aura lieu à 21h22. Selon des informations scientifiques, la plus longue éclipse de Lune qui a marqué l'histoire a duré 1 heure 47 minutes et 14 secondes, il y a 1 700 ans, le 31 mai 318. Par ailleurs, il est porté à notre connaissance que la différence qui existe entre l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire est que la première est visible à l'oeil nu, tandis que pour la deuxième cela est impossible. Pour ce qui est d'Alger, le Craag qui se chargera de couvrir l'événement a fait savoir que le phénomène peut être observé par tous ceux qui le désirent, du moment que l'horizon est dégagé. Les habitants du côté est auront par ailleurs, plus de chance d'apercevoir ce spectacle. Donnant plus de détails, selon le Craag, la prochaine éclipse lunaire totale, aura lieu le 21 janvier 2019. «Elle sera visible très tôt le matin avant le lever du Soleil.» La suivante surviendra à la date du 16 juillet 2019 dans presque les mêmes conditions que celle attendue vendredi (27 juillet) prochain. On explique encore que ce qui rendra ce phénomène encore plus spécial, c'est le rapprochement maximal de la planète Mars par rapport à la Terre. Mars sera par conséquent plus brillante que la Lune. Pour rappel, la dernière manifestation céleste de ce type remonte à des mois en 2017, à savoir, la superlune. Celle-ci s'étant rapprochée de très près de la Terre, paraissant plus grosse qu'à l'accoutumée. Le spectacle était, pour ceux qui ont pu observer cette manifestation, tout simplement captivant. Les photos prises par de simples citoyens à partir de leurs terrasses d'immeubles ont témoigné de la majesté de ce phénomène, qui arrive toutefois plus régulièrement que celui de l'éclipse lunaire. Par ailleurs, le Craag a tout prévu pour cet événement et a ouvert un stand aux Sablettes à Alger, et ce, de 18 à 23h.