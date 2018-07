VISA POUR LA FRANCE Les rendez-vous se vendent sur Internet!

Par Walid AÏT SAÏD -

Les rendez-vous visa continuent de faire parler d'eux...

Les mesures prises par l'ambassade de France en Algérie afin de mettre fin à ce «commerce» ont été détournées par certains petits malins qui continuent de sévir en vendant des rendez-vous à prix fort, entre 8000 et 25.000 dinars.

Et ça recommence! Les rendez-vous pour les demandes de visa vers la France sont de nouveau indisponibles. En effet, ces derniers jours les Algériens qui souhaitent prendre un rendez-vous pour déposer leurs dossiers ont été surpris de voir que la case rendez-vous était bloquée sur plusieurs mois. Pas jusqu'en juillet 2019 comme certains tentent d'exagérer, mais n'empêche que le site du prestataire de services VFS Global affiche complet au moins jusqu'à la rentrée. Une situation des plus paradoxales du fait que ces rendez-vous se vendent à prix fort sur Internet.

Les annonces proposant ce «service» pullulent sur la Toile. Leurs dépositaires ne s'en cachent pas! Ce sont des agences de voyages officielles, des cybercafés ou simplement des particuliers. «Agence de voyages Visit Algeria vous propose des rendez-vous de visa pour la France. Ils sont disponibles pour le mois d'août 2018 (renouvellement / circulation / première sortie). Nos rendez-vous confirmés sont express, pris en moins de 48h», est le genre d'annonce que l'on trouve sur Internet.

Les tarifs varient de 8000 à 25.000 dinars, selon le rapprochement du rendez-vous. Ces annonces sont aussi placardées sur les devantures de cybercafés et autres bureaux -tabacs. «Demande de Visa Schengen et rendez-vous», sont fièrement affichés sur les murs de ces commerces à côté de l'inscription à la loterie pour les USA. Les services proposés vont de la simple inscription sur les sites des prestataires de services pour ces visas, en passant par la prise de rendez-vous jusqu'à la préparation du dossier complet avec, dans certains cas, même de fausses attestations de travail. «Cela va de 1000 dinars pour la simple inscription, de 10.000 dinars pour la prise de rendez-vous et entre 20.000 et 25.000 dinars pour la totale, c'est-à-dire prise de rendez-vous et préparation du dossier complet pour le visa», rapporte un gérant de cybercafé algérois qui souligne qu'il fait également pour 2000 dinars les réservations d'hôtel, pour passer la PAF sans encombres.

Le commerce du visa n'a donc pas disparu avec le changement de prestataire de services. Car, il faut rappeler que parmi les griefs retenus contre TLS Contact, le blocage des rendez-vous et leur vente au noir. Ce qui avait contraint l'ambassade de France en Algérie à résilier, contre toute attente, le contrat qui liait les deux parties encore pour plusieurs années. VFS Global promettait de mettre fin à cette situation en s'engageant sur la base d'un cahier des charges clair et précis.

La principale nouveauté consistait à instaurer le paiement des frais de service à l'avance, au niveau des agences du crédit populaire algérien (CPA). Cela devait éviter les arnaques au rendez-vous et le commerce y afférent! Surtout que ce paiement doit être fait dans les 72 h, suivant la prise de rendez-vous. Cela afin de permettre de libérer les faux RDV et ouvrir au fur et à mesure de nouvelles dates.

C'est sur la base de cette mesure que les «vendeurs de rendez-vous» font leur business. Ils attendent patiemment, jour et nuit, que la grille des rendez-vous soit ouverte afin d'enregistrer directement leurs clients. Cela peut prendre plusieurs jours, mais ils arrivent à leurs fins et prennent des rendez-vous qu'ils monnayent rubis sur l'ongle. «Il faut savoir que c'est dans des heures improbables de la nuit que les rendez-vous sont libérés. C'est fatigant, mais on prend notre mal en patience...», révèle l'un de ces petits malins. «Ceux qui assurent avoir des rendez-vous express confirmés dans les 48h, ont eu des contacts à l'intérieur de VFS Global qui les avertit des horaires d'ouverture», confie celui que l'on surnomme «Monsieur rendez-vous des visas». Voilà donc que malgré les mesures prises par l'ambassade de France en Algérie, les rendez-vous visa continuent de faire parler d'eux...