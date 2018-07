DOUIBI À L'INAUGURATION DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ D'ENNAHDA "Certaines chancelleries veulent déstabiliser le pays"

Par Hocine NEFFAH -

Le secrétaire général du mouvement Ennahda

Les tiraillements qui minent le mouvement islamiste Ennahda sont appelés à prendre plus d'ampleur, voire menacer l'existence de ce mouvement sur l'échiquier politique national même.

Le mouvement Ennahda, version Mohamed Douibi, vient de lancer son université d'été réservée strictement aux jeunes du mouvement. Cette université qui porte sur le thème «les jeunes comme pilier face aux enjeux économiques», n'a pas eu l'effet escompté, à cause de l'absence manifeste des cadres d'Ennahda et le nombre très restreint de jeunes qui ont participé à l'ouverture de cette université qui se veut une opportunité pour traiter du volet économique tous azimuts.

Le secrétaire général du mouvement a abordé les grandes lignes des travaux de l'université d'été en soulignant que «l'économie d'un pays est l'élément le plus influent en matière de rôle essentiel de l'Etat et de la société dans la consécration d'une démocratie forte et une alternance digne de ce nom», a rétorqué Mohamed Douibi, secrétaire général du mouvement Ennahda. Lors de l'ouverture de cette université, les choses se faisaient sentir que le mouvement est en proie à une véritable crise organique. La non-participation des membres du conseil consultatif et les cadres de la direction nationale a donné un sens très «lugubre» à cette manifestation où Mohamed Douibi s'est contenté de faire un speech sans aucune connotation politique que ce soit de façon feutrée par rapport à la crise qui secoue le mouvement Ennahda ou par rapport à la crise qui ronge le mouvement islamiste en général. Il a versé dans la dithyrambe à l'égard du gouvernement en rappelant qu'«il y a certaines officines et chancelleries qui visent la déstabilisation du pays à travers le chantage qu'exercent certaines institutions internationales à l'image du FMI et autres», et d'ajouter que «les jeunes doivent savoir que ces institutions internationales et les grandes puissances ne veulent ni la démocratie ni la stabilité au pays. Ils veulent tirer profit des richesses des pays qui défendent jalousement leur souveraineté», a averti le conférencier, ajoutant qu' «il faut faire attention, il ne faut pas suivre ce que disent ces grandes puissances et les institutions internationales. L'avenir est dans notre pays, en Algérie et non pas ailleurs». Douibi a évité de parler des problèmes internes qui caractérisent le mouvement Ennahda, alors que la crise est visible à travers l'absence drastique des responsables et les cadres au niveau de toutes les structures du mouvement. Les tiraillements qui minent le mouvement islamiste Ennahda sont appelés à prendre de l'ampleur, voire menacer l'existence de ce mouvement sur l'échiquier politique national même.

L'université qui est dédiée aux jeunes, cache les vrais problèmes d'un parti islamiste qui vit son dernier quart d'heure à cause de la banqueroute organique et la faillite politique de ce mouvement, après avoir essuyé des échecs saillants lors des joutes électorales de l'année dernière, les élections législatives et locales respectivement. Cet échec a favorisé l'émergence des voix discordantes allant, jusqu'à mener une campagne de redressement du mouvement et demander la démission du secrétaire général actuel qui affiche un niet par rapport à cette demande qui émane d'une cinquantaine de cadres du mouvement. Certaines sources proches de l'aile hostile au secrétaire général, Mohamed Douibi en l'occurrence, évoquent la fuite en avant de ce dernier pour ne pas faire la lumière sur son incapacité de gérer le mouvement et son rôle néfaste, en termes de prestation politique du mouvement, que ce soit sur le plan de la coordination avec les autres partis islamistes ou sur le plan général où le mouvement n'a plus de présence sur la scène politique nationale. La déroute d'Ennahda est surtout criarde par rapport à l'idée de l'union baptisée Ennahda-Aâdala-Binaa regroupant les deux autres variantes de la mouvance islamiste, à savoir le Front de la justice et du développement cher à Abdellah Djaballah et Abdelkader Bengrina, un transfuge du Mouvement de la société pour la paix (MSP). Cette union est une véritable bérézina pour ces trois mouvement, islamistes. La raison est toute simple, la question de leadership a sabordé toute tentative de réalisation de cette union entre les frères ennemis. C'est là où les récalcitrants au sein d'Ennahda ont imputé au secrétaire général de leur mouvement le fait qu'il avait mené un vrai travail de «sape» pour ne pas réunir les conditions d'une véritable union.Depuis, la crise est en train de prendre de l'ampleur et la vie organique est presque sacrifiée sur l'autel des luttes intestines qui ravagent le mouvement Ennahda appelé à connaître une implosion et par ricochet, sa disparition pure et simple.