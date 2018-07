ILS ATTENDENT L'EXÉCUTIF À LA RENTRÉE Les chantiers phares du gouvernement

Par Nadia BENAKLI -

Le Palais du gouvernement

Le Code des collectivités locales, la loi sur les hydrocarbures, la réorganisation des crèches et du transport en commun sont les projets inscrits dans son agenda.

Des dossiers d'une grande importance seront sur la table du gouvernement. Après le retour des vacances, l'équipe de Ahmed Ouyahia devra se pencher sur l'examen de nouveaux projets de lois qui concernent l'administration et le secteur économique. On cite entre autres les collectivités locales, l'énergie et le transport. Le projet de loi sur les collectivités locales qui a fait l'objet de concertation entre le département de l'intérieur et les différents partis politiques est déjà prêt. «L'avant-projet de loi sur les collectivités locales est fin prêt», a affirmé une source proche du ministère de l'Intérieur. Une fois examiné par le gouvernement, ce projet sera soumis au débat au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Le gouvernement veut créer une nouvelle méthode de travail en chargeant les collectivités locales de créer les opportunités d'investissement pour la création des emplois et la diversification des ressources. La nouvelle loi sur les hydrocarbures est également un autre chantier auquel s'attelle le département de Guitouni. Le gouvernement compte également mettre de l'ordre dans les crèches et les garderies de la petite enfance. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a fait part de la volonté de son département d'oeuvrer à l'actualisation de la stratégie nationale pour la protection et la promotion de l'enfant. «L'actualisation de cette stratégie passe par la révision du cadre réglementaire régissant l'activité des établissements et centres d'accueil de la petite enfance (crèches et jardins d'enfants)», avait déclaré la ministre à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enfance. Elle a expliqué que cette mise à jour passe, également, par la reconsidération des méthodes de prise en charge de cette catégorie importante de la société et son unification dans le sens de la préservation de l'identité nationale. Devant l'absence d'un cadre réglementaire rigoureux, beaucoup de crèches ne respectent pas les normes d'accueil de la petite enfance. Des dizaines, pour ne pas dire des centaines activent dans la clandestinité totale. Le projet de révision du décret exécutif fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements et des centres d'accueil de la petite enfance vise à améliorer la performance de ces structures.

Le secteur du transport en commun est un autre créneau qui capte l'intérêt du gouvernement. Pour asseoir une meilleure organisation des transporteurs en commun, un projet de loi portant sur le regroupement des transporteurs privés dans des petites et moyennes entreprises est en cours de préparation.

Ce projet fixe également les conditions d'exploitation et de respect des normes de sécurité et de la modernisation du parc roulant du transport. Vu le nombre important des opérateurs qui activent dans ce créneau, le gouvernement aspire donc à instaurer une nouvelle méthode d'organisation du transport en commun pour réduire le problème des embouteillages et des accidents. A l'instar de ces chantiers, le staff de Ahmed Ouyahia est également mobilisé pour la préparation de la rentrée sociale. Les ministres multiplient les sorties sur le terrain, ces derniers temps, pour veiller à la réalisation des projets dans les délais et la prise en charge des préoccupations des citoyens. Ayant tiré des leçons des années précédentes, l'Exécutif veut écarter tout mouvement de contestation qui risque de compromettre la rentrée sociale, surtout que celle-ci intervient à quelques mois du rendez-vous de la présidentielle.