DOSSIERS NÉCESSITANT DES TECHNIQUES DE POINTE Des spécialistes pour assister les procureurs

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a affirmé, hier à M'sila, que «les procureurs seront prochainement dotés d'assistants spécialisés dans les différents domaines requis». Le ministre a précisé, à ce propos, que «ces assistants seront installés, dans une première étape, au niveau des quatre pôles judiciaires du pays, avant d'élargir ultérieurement l'opération pour y inclure les cours de justice et les tribunaux de première instance».

Louh, qui s'est exprimé à l'occasion de la cérémonie d'investiture de Mohamed Bouderbala, président de la nouvelle cour de M'sila, succédant à Mohamed Azioune, muté à la tête de la cour de Tébessa, a souligné que ce type d'assistance avait pour but d'assurer «un suivi efficace des dossiers et lancer la mise en mouvement de l'action publique, conformément au Code de procédure pénale».

Dans le même contexte, le ministre de la Justice a fait état d'un amendement apporté à la durée de formation des juges au niveau de la nouvelle Ecole supérieure de la magistrature réalisée à Koléa (Tipasa), qui se déroulera désormais sur quatre ans, en plus, a-t-il indiqué, d'une révision du programme pédagogique à hauteur de 60%, pour mettre au diapason la formation au sein de cette structure, des nouveautés réalisées dans le domaine juridique aux niveaux national et international.