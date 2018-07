LOGEMENTS AADL 2013 Marche des souscripteurs de Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

Ils revendiquent que soient relogés les occupants des bidonvilles se trouvant à Draâ Ben Khedda pour lancer le projet des 500 logements Aadl dans cette ville.

Les retards qu'accusent les différents projets de construction de logements poussent les souscripteurs à investir la rue pour exprimer leurs appréhensions que ces retards s'éternisent. Surtout quand des assurances suffisantes et convaincantes ne leur sont pas données par les responsables concernés. C'est ainsi que les souscripteurs du projet Aadl 2013 de la wilaya de Tizi Ouzou viennent de lancer un appel pour la tenue d'une marche le 28 juillet prochain dans la ville de Tizi Ouzou afin d'attirer l'attention des responsables, au plus haut niveau, quant à la non-satisfaction de leurs revendications maintes fois exprimées. Ainsi, les protestataires appellent les autorités concernées pour qu'elles usent de leurs prérogatives afin de permettre le lancement de tous les projets Aadl 2013 de la wilaya de Tizi Ouzou avant la fin 2018. Les concernés évoquent aussi le problème des litiges sur les terrains destinés à la construction des logements Aadl-2013 ainsi que le cas de 2 300 logements «bloqués par les habitants d'Azazga». Les souscripteurs des logements Aadl 2013 demandent aussi à ce que les autorités récupèrent le pôle d'Irdjen «qui a été déjà destiné à la réalisation des 2 300 logements». Ils revendiquent que soient relogés les occupants des bidonvilles se trouvant à Draâ Ben Khedda pour lancer le projet des 500 logements Aadl dans cette ville située à 11 kilomètres à l'est du chef-lieu de wilaya.

Toujours dans le même sillage, il est demandé l'accélération des études des sols par les bureaux d'études ainsi que l'ouverture des choix de sites pour tous les souscripteurs en septembre 2018 «comme promis». Par ailleurs, les souscripteurs Aadl, qui vont marcher à Tizi Ouzou le 28 juillet prochain, exigent le respect de l'ordre chronologique des souscripteurs et leurs résidences ainsi qu'une meilleure qualité des matériaux: «Dalle de sol, faïence...» et le respect du cahier des charges tel que stipulé sur le Journal officiel. Les concernés exigent, en outre, que soient rendus publics les chiffres officiels des souscripteurs Aadl-2013 pour chaque daïra de la wilaya de Tizi Ouzou et pour les souscripteurs Aadl 2001-2002 de la même wilaya ainsi que la liste des souscripteurs Aadl-2001 avec leurs résidences et dates d'inscription au programme Aadl-2001-2002. «Le renforcement des chantiers par la main-d'oeuvre et le respect des délais de réalisation ainsi que l'intervention et la visite d'urgence du ministère de l'Habitat et le ministre de l'Intérieur dans la wilaya de Tizi Ouzou», sont enfin les derniers points contenus dans la plate-forme de revendication des souscripteurs en question.

Notons que ces derniers jours, les actions initiées par des souscripteurs à des logements de différents types sont devenus fréquentes. Il y a trois semaines, les souscripteurs au projet des 100 logements-LPA de Draâ Ben Khedda ont observé un sit-in de protestation devant la direction de l'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi) de Tizi Ouzou. Cette action de protestation a été motivée par l'arrêt des travaux du projet en question suite à la défaillance de l'entrepreneur qui avait en charge le chantier. Depuis des mois donc, le projet en question est à l'arrêt. C'est ce qui a poussé les souscripteurs à réagir. Le directeur de l'Opgi a reçu une délégation de souscripteurs et s'est engagé personnellement à suivre ce dossier et à fournir tous les efforts nécessaires pour que les travaux du projet soient relancés afin que les travaux soient achevés avant décembre 2018. Ce qui a encouragé les souscripteurs du projet 100 logements LPA à surseoir à toutes les actions de protestation envisagées.