L'AMBASSADE DE FRANCE À ALGER DÉMENT "Aucun gel des demandes de visa"

Par Ilhem TERKI -

Dans un communiqué, l'ambassade de France à Alger infirme les informations sur l'impossibilité d'obtenir des rendez-vous...

Les informations faisant état d'une supposée impossibilité d'obtenir un rendez-vous de demande de visas avant juillet 2019 sont des informations erronées, a souligné hier, l'ambassade de France à Alger dans un communiqué rendu public. «Des informations erronées ont été publiées au sujet des procédures de prise de rendez-vous pour les demandes de visa pour la France auprès du prestataire VFS Global», a indiqué la même source, confirmant qu'il n'y a «aucun gel des demandes de rendez-vous pour l'année à venir, concernant les demandes de visa auprès de ce prestataire». Le même document fait savoir dans ce sillage, que chaque jour, entre 1 000 et 1 500 créneaux de rendez-vous sont ouverts par le consulat général de France. Chiffres à l'appui, il précise que sur une période de deux mois, «entre 60 000 et 90 000 rendez-vous sont proposés au public». S'agissant des délais de traitement des dossiers, qui sont longs, l'ambassade a expliqué cela par l'afflux élevé des demande URS. «L'accès à des créneaux disponibles est cependant difficile, en raison d'un niveau élevé de la demande et de l'intervention trop fréquente d'intermédiaires indésirables qui préemptent les rendez-vous disponibles pour ensuite les revendre», a développé la même source. On note que le consulat de France fait savoir, que des solutions techniques sont en cours, et ce dans le but de faciliter l'accès au site, et éviter que les intermédiaires indésirables prennent les rendez-vous disponibles pour les revendre. Par ailleurs, selon le même document, «le consulat général de France et VFS Global travaillent à des solutions techniques visant à écarter ces derniers et invitent les particuliers à ne pas faire appel à leurs services», a recommandé la même source. «L'ambassade a rappelé que la prise de rendez-vous s'effectue sur le site www.France-visas.gouv.fr sur lequel doit également être saisie la demande en ligne», conclut l'ambassade. A propos de la réduction du nombre de visas délivrés par la France ces derniers mois, l'ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt, a estimé dans une récente interview parue dans les colonnes du Quotidien d'Oran, que «la combinaison de plusieurs facteurs a conduit à la réduction du nombre de visas»; pour lui, l'introduction du logiciel France visa a donné le sentiment aux Algérois que c'est devenu plus compliqué. A cela s'adjoint le changement de prestataire à Alger: «Nous sommes passés de TLS à VFS pour la prise de rendez-vous (...) ces deux éléments combinés font que la montée en puissance de VFS à Alger a pris du temps, il y a eu des bugs informatiques». Pour le diplomate français, il y a eu moins de visas délivrés en avril, mai et juin parce qu'il y a eu moins de dossiers déposés. «Ni le consul général de France à Oran ni celui d'Alger n'ont reçu d'instructions pour limiter ou réduire le nombre de visas, en réaction à des restrictions sur les importations, et ce pour une raison simple, c'est qu'il n'y pas de quotas décidés l'avance»,conclut le même diplomate.