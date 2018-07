AU DEUXIÈME JOUR DE SA VISITE À SAÏDA Bedoui booste les élus locaux

Par Notre envoyé spécial Madjid BERKANE -

Le président de la République a pris la décision de doter toutes les communes du Sud algérien en piscines semi-olympiques.

Tous les chantiers inscrits dans les secteurs de l'habitat, l'industrie, la jeunesse et des sports, le tourisme, seront parachevés.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Nouredine Bedoui, a réaffirmé, hier, lors de sa rencontre avec la société civile, que l'Etat va poursuivre, sans relâche, ses efforts visant au développement.. «L'Etat ne ménagera aucun effort pour parfaire les chantiers de développement lancés dans les différents secteurs», assure-t-il. «Toutefois l'Etat ne pourra aller nulle part en solo. L'adhésion de la société à ses programmes, à sa stratégie, à ses défis, est plus que jamais nécessaire désormais», nuance Bedoui. Avant d'expliquer que «l'Etat a besoin à ce que la question de l'emploi soit relevée ensemble. L'Etat a besoin aussi que l'investissement soit le défi aussi bien de l'Etat que de la société», ajoute-t-il, soulignant que l'introduction de la démocratie participative est la voie que l'Etat a prévue pour coordonner les idées entre l'Etat et la société. S'attardant auparavant, en visitant le chantier des 1200 logements publics locatifs dans la localité de Boukhres, sur le logement, Nouredine Bedoui a affirmé que l'Etat va concrétiser tous les projets de logements inscrits dans le programme du président de la République. «Les projets de logements inscrits dans le programme du président de la République iront tous à leur terme», s'est-il engagé. «L'Etat a prévu toutes les enveloppes financières pour tenir cet engagement. La cadence des travaux de réalisation est repartie de plus belle d'ailleurs», a signifié en outre le ministre, ajoutant que le président de la République suit en personne le dossier du logement. «La distribution du programme aura lieu en fonction des dates nationales et religieuses», souligne-t-il, indiquant qu'un quota important sera livré à l'occasion du 20-Août et du 1er-Novembre prochains. Le ministre a été, pour rappel, vivement sollicité, avant-hier, par les habitants de plusieurs communes de la wilaya concernant la question du logement et particulièrement dans sa formule habitat rural. Nouredine Bedoui a insisté par ailleurs auprès des responsables en charge du secteur de l'habitat, à l'échelle de la wilaya, quant à la nécessité d'impliquer les jeunes dans la création des espaces commerciaux, des espaces de détente et de distraction pour les familles à même les projets réalisés. La démarche doit être toutefois accompagnée, fera remarquer le ministre, d'un cahier des charges. Saisissant par ailleurs l'occasion de l'inauguration d'un centre CPI dans la localité de Lahssasna, Nouredine Bedoui a indiqué que le recouvrement des impôts sur le foncier au niveau des APC est faible et souffre de la mauvaise gestion. La méthode actuelle de recouvrement des impôts doit être remodelée de fond en comble. Le ministre a fait savoir à ce sujet qu'un contrôleur financier sera affecté au niveau des APC par le ministère des Finances, et ce, pour bien gérer la question des impôts. L'objectif de cette démarche, selon Bedoui, est d'asseoir une nouvelle politique de gestion des collectivités locales, basée sur la transparence et la lutte contre la corruption et la bureaucratie. Interrogé sur la question de savoir si cette démarche sous-entend un nouveau Code de la fiscalité, le ministre a indiqué que ce(la) ne sera pas un code à part, mais un chapitre dans le nouveau Code communal. Au sujet du nouveau Code communal et de la wilaya, Nouredine Bedoui a mentionné que le projet en question est prêt à hauteur de 90%. «Sa promulgation est ainsi imminente»,a-t-il laissé entendre sur la création de la police municipale, Bedoui a fait savoir que son département a remis le projet au gouvernement. Ce dernier travaille dessus et il est fort probable qu'il sera prêt au début de 2019. Questionné sur l'avancement du projet et visitant ensuite l'usine de montage de véhicules Suzuki, sise dans la zone d'activité de la wilaya, l'hôte de la ville de Saïda a profité de l'occasion pour appeler les investisseurs installés dans les wilayas du Nord à s'intéresser à l'investissement dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud. «L'Etat a prévu des avantages très intéressants», a-t-il indiqué. La mise sur pied de l'usine Suzuki est un exemple réussi pour le ministre. Le nombre d'emplois créés est très encourageant, concernant la politique de recrutement. L'usine Suzuki produit actuellement 4 460 unités par an. Se rendant par ailleurs à une unité de production de lait pasteurisé du Groupe Giplait, le ministre de l'Intérieur a critiqué sévèrement l'anarchie caractérisant cette filière. Pour Bedoui, l'argent que met l'Etat pour le développement de cette filière est pour l'heure sans résultats. Le ministre de l'Intérieur a plaidé dans ce sens la redynamisation des commissions de suivi des investissements dans la filière existant par le passé. Le directeur de l'unité de Giplait a souligné de son côté que beaucoup d'éleveurs ne tiennent pas leurs engagements. «Sur 800.000 éleveurs, près de la moitié oriente son lait à d'autres fins», a-t-il expliqué. Inaugurant ensuite une piscine semi-olympique au niveau du chef-lieu de la wilaya, Bedoui a rappelé que le président de la République a pris la décision de doter toutes les communes du Sud algérien en piscines semi-olympiques.