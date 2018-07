IRVING YACINE BELATECHE L'Algérien qui fait le bonheur de Hollywood!

Par Walid AÏT SAÏD -

Irving Yacine Belateche en compagnie des participants aux ateliers de narration et l'écriture de scénario organisés par l'ambassade des États-Unis à Alger

Belateche est scénariste et auteur. Il a écrit des scénarios pour Paramount Pictures, Columbia Pictures, Warner Bros, et d'autres studios. Belateche a également collaboré avec les producteurs Lawrence Bender (Pulp Fiction), Robert Zemeckis (Retour vers le futur, Forrest Gump).

Peau très claire, cheveux poivre sel, lunettes et surtout un accent américain très prononcé. Irving est un grand scénariste américain invité par l'ambassade des États-Unis en Algérie pour dispenser des ateliers au profit de réalisateurs et journalistes algériens sur la narration et l'écriture de scénario. Une pointure de Hollywood qui vient en Algérie, ce n'est pas tous les jours que l'on voit cela! Surtout qu'on lui porte un nom bien de chez nous...Car, en voyant la carte de visite de Irving, on se rend compte que son nom complet est IrvingYacine Belateche. «Un Libanais? Un Palestinien? Un Marocain? Belateche est pourtant un nom de famille répandu en Algérie. S'il est algérien pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de lui?», s'interroge-t-on, avant d'«oser» lui demander ses origines. Avec un très large sourire, il rétorque: «Ouiiii, je suis d'origine algérienne et fier de l'être!». Un véritable coup de tonnerre! Car, quand on lit son CV on s'aperçoit vite que cet homme est une véritable pointure qui fait depuis de nombreuses années le bonheur de Hollywood! En effet, Yacine est scénariste et auteur. Il a écrit des scénarios pour Paramount Pictures, Columbia Pictures, Warner Bros, et d'autres studios ainsi que pour les groupes de télévision HBO et SyFy. Parmi les dix-neuf longs métrages qu'il a vendus, nous pouvons citer Combustion, Time Killer, Testament, Expecting et The Veil.

Il est également l'auteur des best-sellers Einstein's Secret et The Origin of Dracula, et il a adapté le premier film primé Hugo, The Demolished Man, par Alfred Bester, pour Paramount Pictures et le producteur Robert Evans (Chinatown, Rosemary's Baby). Il a aussi collaboré avec les producteurs Lawrence Bender (Pulp Fiction), Joel Silver (The Matrix), Gavin Polone (Gilmore Girls, Curb Your Enthusiasm) et Jason Blum (Activité Paranormale, Whiplash) ainsi que les réalisateurs Robert Zemeckis (Retour vers le futur, Forrest Gump) et Roland Emmerich (Independence Day). Rien que ça!

«J'ai vendu des scripts aux producteurs de ces films», a-t-il souligné très modestement. Il faut comprendre par là que ces films cultes du cinéma mondial contiennent des scènes imaginées et écrites par notre Yacine national! Quelle fierté...Yacine qui a vécu toute sa vie aux États-Unis, garde, néanmoins, un grand attachement au pays de son père. «Mon père est né et a grandi en Algérie. Il a été le directeur de la communication du président Ben Bella jusqu'au coup d'État de 1965», a-t-il indiqué. «Étant marié à une Américaine, ma mère en l'occurrence, il s'est réfugié aux USA», a-t-il soutenu semblant connaître parfaitement l'histoire de l'Algérie. Cette star du scénario hollywoodien tenait donc vraiment a revenir en Algérie pour y apporter sa modeste contribution. C'est donc avec un grand plaisir qu'il a répondu à l'appel de la chancellerie américaine pour venir présenter des conférences en Algérie, dans le cadre du programme «American film Showcase». Surtout qu'en plus de son travail en tant que scénariste et auteur, Belateche est professeur adjoint à l'USC School of Cinematic Arts de Californie, où il enseigne l'écriture de scénarios. Il doit dans ce sens se rendre à Oran pour participer au Festival d'Oran du film arabe.

Comme à Alger, il y animera des ateliers sur la narration et l'écriture de scénario. Un véritable plaisir pour ce jeune homme qui avoue ne souhaiter qu'une seule chose «revenir le plus vite possible...».