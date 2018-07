TAMANRASSET 17 terroristes se sont rendus en un mois

Par Ikram GHIOUA -

Ferme détermination de nos Forces armées à venir, définitivement, à bout de ces groupuscules criminels

On assiste à une véritable dislocation des groupes terroristes complices également des trafiquants de drogue et les contrebandiers.

Les redditions se poursuivent sur un rythme accéléré au sud du pays. En effet, quatre autres terroristes ont déposé les armes, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale, adressé à notre rédaction en début de soirée de lundi dernier, soulignant dans ce contexte «dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique des efforts de qualité fournis par les Forces de l'Armée nationale populaire, visant à faire régner la sécurité et la quiétude dans l'ensemble du territoire national, quatre terroristes se sont rendus, lundi aux autorités militaires à Tamanrasset au niveau de la 6ème Région militaire». Le MDN précise qu'il s'agit de Ghedir Ahmed Youcef, dit Abou Moatassim Billah, ayant rallié les groupes terroristes en 2015, Belmessaoud Salim Ben Abdelmalek, dit Abou Malek, ayant rallié les groupes terroristes en 2015, Ghedir Mabrouk dit Abou Fares, ayant rallié les groupes terroristes en 2015 et Bouchoul Ismaïl, dit Abou Mouad, ayant rallié les groupes terroristes en 2016. Selon toujours la même source «les terroristes étaient en possession d'un fusil automatique de type FAL, de trois pistolets- mitrailleurs de type Kalachnikov et de huit chargeurs garnis de munitions». Depuis le début du mois de juillet le nombre de terroristes ayant déposé les armes s'élève à 17. Ces résultats de l'Armée nationale populaire qui réitèrent la ferme détermination de nos Forces armées à venir, définitivement, à bout de ces groupuscules criminels, renseignent également sur l'incapacité des groupes terroristes à poursuivre le chemin dévastateur et criminel dans lequel ils se sont engagés. On assiste à une véritable dislocation des groupes terroristes complices également des trafiquants de drogue et des contrebandiers. Il ne serait pas exagéré de dire que les criminels sont à leur dernier quart d'heure au rythme où vont les choses. Le MDN avait fait état que pas moins de 70 terroristes se sont rendus jusqu'au mois de juin, s'ajoute donc à ce bilan ces 17 autres, soit 87 terroristes. Impressionnant comme résultat. Cela n'est certainement pas le fruit du hasard, puisque l'Armée nationale populaire use de son savoir-faire et son expérience pour convaincre ces terroristes à rompre avec les armes pour reprendre une vie normale. C'est un signe avant* coureur aussi concernant l'efficacité du dispositif de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale, prônée par le président de la République en 2005 et approuvé par la population. Ce processus de paix, malgré les 13 ans passés continue de faire l'actualité dans la lutte antiterroriste. C'est aussi grâce à l'ANP qui a su exploiter cette charte au profit de la paix et la sécurité. Cette même ANP qui affronte de sérieux défis aux frontières suite aux nombreux conflits chez ses voisins. Il va sans dire que le terrorisme venant de ces pays est aussi inquiétant, s'ajoute à cela la lutte contre le crime organisé où il ne s'agit plus de phénomènes internes, mais transnationaux. L'Algérie continue d'affronter seule ces fléaux conjugués à une immigration clandestine effrénée.