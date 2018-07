BACCALAURÉAT 2018 Ouyahia honore les meilleurs lauréats

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a présidé hier à Alger une cérémonie organisée en l'honneur des meilleurs lauréats du baccalauréat session 2018. Lors de la cérémonie organisée au Palais du peuple en présence de hauts responsables de l'Etat et de membres du Gouvernement, M. Ouyahia a remis des attestations honorifiques, des médailles et des cadeaux symboliques à 68 lauréats qui ont eu les meilleures notes. Le taux national de réussite à cet examen en 2018 est de 55,88% alors que celui de l'année dernière était de 56,07%. La filière mathématiques arrive en tête avec un taux de réussite de 78,61%, suivie des sciences expérimentales avec un taux de 59,40%, puis des langues étrangères avec 56,06%, lettres et philosophie 48,63% et enfin la filière gestion-économie qui a enregistré le taux le plus bas, avec 47,18% de réussite. Le nombre global d'élèves qui ont passé l'examen du baccalauréat était de 709.448, dont 40% de candidats libres.