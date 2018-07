UN ESCROC ABUSE D'UNE ADOLESCENTE Il lui promet le bac contre sa... virginité

Le baccalauréat et la pression poussent souvent les candidats à l'extrême! C'est le cas de cette jeune fille de 18 ans qui a «offert» sa virginité contre le bac, enfin c'est ce qu'elle croyait... L'histoire se passe dans un petit village de la wilaya de Tiaret (ouest du pays). Un escroc, la trentaine, avait repéré une jolie jeune adolescente à la sortie du lycée. Il tente de la draguer, en vain! Après plusieurs tentatives, il se présente comme étant un fonctionnaire à la direction de l'éducation qui pouvait lui faire obtenir son bac. Le rêve de toute une vie pour cette jeune lycéenne. L'année passe et avec elle les belles promesses de l'escroc qui, voyant son piège se renfermer sur sa victime, lui exige un moment intime pour lui donner le bac.

«Ça n'a pas de prix!», lui rétorque-t-il. Après moult hésitations, elle a fini par céder ce qu'elle avait de plus cher, en espérant obtenir quelque chose qui, à ses yeux, était encore plus cher. Les résultats du bac tombent comme un couperet sur la jeune fille qui n'obtient pas le sésame, se rendant compte qu'elle venait de se faire abuser.

Elle tente alors de se suicider, mais fort heureusement elle échappe à la mort. Dès qu'elle se réveille du coma, elle prend son courage à deux mains et raconte à ses parents ce qui l'avait poussée à l'extrême. Une plainte est alors déposée.

L'escroc a pris la poudre d'escampette, il est activement recherché par les services de sécurité.