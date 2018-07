COUR DE SÉTIF Le nouveau président installé

Par Abdellatif TOUALBIA -

Le Palais de justice de la capitale des Hauts-Plateaux de l'est du pays a connu hier, à 10 heures, un évènement semblable à celui de plusieurs cours du pays en cette fin de juillet 2018.

Il s'agit de l'installation de Boudjemaâ Zadi, venant de Médéa où il a exercé la même fonction durant 14 ans, à telle enseigne qu'il avait cru à un moment donné qu'il avait été oublié par la tutelle, à cheval sur le principe qu'un magistrat en place qui donne entière satisfaction, est bon pour le service. La chaleur fait des siennes. Il fait plus de 35° Celsius à l'ombre du côté de Aïn El Fouara et la cour est tout de même fréquentée, car cérémonie ou pas, le guichet unique bosse, les citoyens sont venus de loin pour un document et pas question de les voir s'en aller chez eux, bredouilles. Le service d'ordre est ferme. Fidèle à la tradition locale, tout est au point, sur le plan organisationnel, surtout que nous sommes en pleine période de vacances annuelles pour les uns, et de détente, pour les autres. Les autorités locales aussi sont en congé de détente, leurs remplaçants sont au-dessus de tout reproche et sont là, ponctuels. Certains magistrats en congé, ont tenu à être présents, surtout ceux du siège afin de connaître le nouveau président avant la reprise. C'est là un geste fort apprécié à la cour qui a, depuis des décennies, des traditions d'esprit de camaraderie, de solidarité sans faille.

Djilali Bellala, le dynamique procureur général est partout. Il est non seulement heureux, mais ému! Une cérémonie, ça se prépare bien, la justice étant, à l'ordre, il fallait être au rendez-vous. Les nouvelles vont vite: on parle des capacités de Zadi et on ne tarit pas d'éloges sur lui. Il a laissé derrière lui une cour, en l'occurrence Médéa, citée en exemple et va trouver une Cour jumelle sur tous les plans.

Ces deux cours forment, à elles seules, un immense territoire difficilement gérable. Et pourtant, il y a des femmes et des hommes aptes à les gérer convenablement. N'est-ce pas Maascri? Un autre point commun à signaler: les deux populations sont mordues de foot!

Il était 9h50 quand les invités et les magistrats furent appelés à se mettre en place. La cérémonie commence un quart d'heure plus tard après l'arrivée du premier invité d'honneur, en l'occurrence, Maascri, le wali de Sétif qui est entré encadré des officiers du Groupement de la Gendarmerie nationale, du secteur militaire et du chef de la sûreté de wilaya, de la Protection civile, du président de l'APW, du maire et des députés et sénateurs. Quelques minutes plus tard, Mohamed Abderrazak, président de chambre, assisté de Boualem Mezyoud et Naziha Houari entrent solennellement, suivis par Djilali Belala, procureur général qui s'installe face au greffier d'audience qui va de suite entamer la cérémonie par la lecture du décret présidentiel de nomination de Boudjemaâ Zadi, en qualité de président de la cour de Sétif à la place de Zoubida Daoud, nommée, elle, à la Cour suprême afin d'étaler ses talents de juriste confirmée. Pour sa part, le procureur général a souhaité la bienvenue au nouveau président et promis une franche collaboration. Après quoi, Chérif Aït Tigrine, le président de chambre près la Cour suprême, prit la parole au nom de Tayeb Louh, le ministre de la Justice, garde des Sceaux qui a transmis ses sincères salutations à tout le personnel de la cour et souhaité un avenir transcendant au nouveau président qui fera en sorte que la réforme réussisse! Après quoi le président de chambre aborda le mini mouvement opéré par Bouteflika, l'orateur a parlé de niveau de responsabilité de «certaines compétences judiciaires qui leur sont confiées, se voit attribuer un rôle spécifique dans le secteur de la justice et d'autres évoluant dans le même degré de responsabilité. Les compétences humaines importantes et dans le cadre du système de référence et de promotion des opportunités de recrutement de démontrer leurs capacités.» Avant de se disperser, l'assistance a vécu un moment inoubliable; Zoubida Daoud a été honorée par les magistrats en reconnaissance du travail accompli.