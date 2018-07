DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT DANS LES ÉCOLES Comment faire jaillir la créativité

Par Massiva ZEHRAOUI -

Un projet-pilote pour le développement de la culture entrepreneuriale chez les élèves a été lancé mardi par le ministère de l'Education nationale.

Le ministère de l'Education nationale veut stimuler la créativité des plus jeunes dans le but de leur inculquer l'esprit d'entrepreneuriat. Pour ce faire, un projet pilote pour le développement de la culture entrepreneuriale chez les élèves a été lancé mardi par ce même département. Ledit projet est intitulé «créativité». Il profitera aux élèves de l'enseignement moyen. «Cette expérience a été effectuée en coordination avec des enseignants universitaires spécialisés dans l'entrepreneuriat à travers une expérience permettant aux élèves du moyen de développer leurs idées dans les domaines de l'entrepreneuriat et du marketing», a indiqué l'inspecteur général du ministère de l'Education nationale, Nedjd Messeguem.

Par ailleurs, «l'entrepreneure Fatiha Rachdi, a procédé, depuis mai dernier, à former des inspecteurs, qui ont encadré, à leur tour, des élèves du cycle moyen venus de plusieurs wilayas du pays au niveau du lycée Hassiba Ben Bouali à Kouba», a-t-il ajouté.

Selon Nedjd Messeguem, pour enraciner l'entrepreneuriat dans l'esprit des élèves, il est nécessaire d'en «introduire l'idée dans les programmes éducatifs de manière à permettre à l'élève de développer ses compétences dans son domaine préféré pour qu'il puisse imaginer son projet bénéfique à l'économie nationale à travers l'exploitation de toutes les ressources disponibles.»

Pour l'événement, des élèves répartis sur deux ateliers portant sur des projets technologiques et relatifs à l'art et au décor ont été mis en place. Le but étant, d'après le même responsable «d'ancrer la culture de l'entrepreneuriat pour permettre aux élèves de développer leurs compétences en la matière grâce à tous les moyens disponibles et ce, dans le but de commercialiser leurs produits.»

De son coté, la première responsable du secteur, Nouria Benghebrit a estimé que «l'objectif de ce projet-pilote est de permettre aux élèves de concrétiser leurs idées et projets à travers l'accompagnement de l'école algérienne». D'après elle, «les voies de la réussite sont multiples au sein des établissements de l'enseignement et les instituts de formation professionnelle.»

Nouria Benghebrit a par ailleurs, insisté sur l'importance de ce projet qui permettra également «d'inculquer la culture de l'innovation et de créativité par l'utilisation de tous les moyens disponibles ainsi que la création de la richesse dans la société».

Le développement entrepreneurial a en effet un grand rôle à jouer dans la croissance économique. Par conséquent, pour réaliser un développement dans le bon sens, il faut en premier lieu, instaurer un climat ou un écosystème qui favorisera l'essor de l'entrepreneuriat. Plusieurs spécialistes de la question ont par le passé soulevé la nécessité d'introduire la culture de l'entrepreneuriat dans les écoles.