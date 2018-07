IL INITIE SES MILITANTS AUX RÉSEAUX SOCIAUX Le RND dans le vent

Par Ikram GHIOUA -

Le RND à l'heure du numérique

Ahmed OUyahia avait exigé que le parti réserve une place aux jeunes avec un quota de 25%.

Sur instruction du leader et secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, une rencontre avec les chargés de la jeunesse a été organisée hier à Constantine, au siège même du parti. Cette rencontre intervient après celle de Guelma, Souk Ahras, Annaba et El Tarf. L'objectif de ces «journée de formation» comme précisé par Hakim Berri, membre du bureau national chargé de la jeunesse, entre dans le cadre d'une série de rencontres selon les directives de Ahmed Ouyahia, d'abord pour expliquer aux jeunes militants du parti le programme du RND, une approche qui devait également permettre la tenue de rencontres régionales avant la programmation d'une rencontre nationale devant se tenir avant la fin de l'année.

Le but toujours selon le coordinateur national est d'intégrer les jeunes dans la vie politique sur de bonnes bases. Selon notre interlocuteur, plus d'une centaine de jeunes femmes et jeunes gens ont déjà été formés.

Le patron du RND avait exigé à cet effet, que le parti réserve une place aux jeunes dans le parti avec un quota de 25%. Ces instructions avaient été formulées par le secrétaire général du RND lors du dernier congrès, explique encore notre interlocuteur, ajoutant que les jeunes militants doivent absolument être intégrés dans toutes les structures de parti. Pour sa part, Iliès Berchiche, membre de la cellule nationale de la communication, explique que le leader du parti est bien imprégné de l'importance des réseaux sociaux et leur influence, d'où justement l'investissement du parti dans ce domaine. Cela, selon ce responsable, va permettre aux jeunes militants d'apprendre à maîtriser globalement l'outil de la communication digital, vu l'importance des réseaux sociaux. Mais pas seulement, explique t-il encore, cette formation va permettre aux jeunes l'accès à des responsabilités dynamiques au sein du parti. Cette approche a déjà commencé à donner des fruits sur le terrain, à titre d'exemple, la sensibilité démontrée des militants du parti quant à la question des réseaux sociaux. Désormais on parle de rapports directs entre les jeunes militants et les réseaux sociaux. Enfin, notons que d'autres wilayas seront concernées par cette formation qui semble dès lors, indispensable pour le parti de Ahmed Ouyahia. Il est à souligner que lors de cette rencontre, le secrétaire de wilaya de Constantine Saïd Radouen, fraîchement installé, confie que cette rencontre est un pas en avant du parti qui souhaite être a jour et fournir une information crédible, par ailleurs il confie à l'Expression que la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux concernant son frère, selon laquelle il va se présenter aux élections sénatoriales, est complètement erronée et qu'il est hors de question que son proche quitte son poste de P/APC de Aïn Abid, jugeant qu'il s'est engagé à répondre et à rester à la disposition de ceux qui ont voté pour lui.