ILS ONT PULVÉRISÉ LE RECORD DE RÉUSSITE AU BAC Impressionnants cadets de la nation

Par Ikram GHIOUA -

C'est certainement la rigueur de ces doués qui fait la différence avec l'école civile

L'élite de demain, ces lauréats qui ont brillé lors des examens de baccalauréat 2018 et dont le taux de réussite est de 99,07% des écoles des cadets de la nation de Blida, Oran et Sétif feront leur entrée comme tout autre bachelier à la prochaine rentrée scolaire. Ils sont en tout 433 lauréats qui ont enregistré d'excellents résultats 12 cadets ont obtenu leur baccalauréat avec mention excellent, 179 avec mention très bien et 136 avec mention bien, tandis que le reste des cadets a obtenu la mention assez-bien. A ne pas en douter, ces excellents résultats reflètent l'extrême intérêt et le soutien accordés par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire aux Ecoles des cadets de la nation, mais confirment, également, le haut niveau de ces Ecoles, ainsi que la rigueur et la persévérance des cadres et des enseignants qui veillent sur la réussite des cadets, en plus des moyens humains, matériels et pédagogiques mis à leur disposition par le Commandement de l'Armée nationale populaire.

Une performance qui rassure sur la relève de demain, car ce sont ces jeunes qui tiendront le flambeau au futur. Les Ecoles des cadets de la nation se sont toujours distinguées par des résultats performants, par la rigueur et surtout par la formation sans faille. L'Algérie a vu juste de rouvrir les portes de ces écoles qui intriguent, voire qui dérangent une certaine communauté internationale. L'ONU avait ouvertement critiqué l'initiative via le Comité des droits de l'enfant du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations unies (Hcdh). Dans un rapport, cet organisme onusien a demandé des informations concernant l'âge, le sexe, la ville d'origine et même l'ethnie de ces élèves.

Dans ses recommandations, le rapport préconise aux autorités algériennes de mettre en place un cadre législatif interdisant, explicitement, de prodiguer à ces enfants un entraînement militaire ou paramilitaire. Une ingérence de trop qui recevra une réponse conséquente du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. C'est lors d'une visite à Tamanrasset, que le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée a saisi l'opportunité de son allocution pour corriger certaines allégations concernant justement les Ecoles des cadets de la nation. Il avait souligné «Les Ecoles des cadets de la nation, dont jouit notre pays, à travers tout son territoire, est le meilleur exemple du lien ferme entre le peuple et son armée, autant dans notre Grand Sud qu'ailleurs, sur l'ensemble du territoire national», avait-il précisé dans son intervention. Une déclaration qui sonne comme une réponse au Comité des droits de l'enfant de l'ONU qui a laissé planer le doute sur la protection des droits de l'enfant en Algérie. Il précise encore que «les Ecoles des Cadets de la nation appliquent le programme d'enseignement officiel du ministère de l'Education nationale». N'en déplaise à certains, ces enfants prodiges de l'Algérie seront honorés aujourd'hui par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah qui présidera, annonce un communiqué du MDN au siège de ministère de la Défense nationale, une cérémonie en l'honneur des meilleurs lauréats des Cadets de la nation au baccalauréat session juin 2018. La même source indique que «la consécration de ces lauréats intervient suite aux excellents résultats obtenus au baccalauréat au niveau des trois Ecoles des Cadets d'Oran, de Blida et de Sétif, avec un taux dépassant 99, 07%».

Rappelons également que l'élite de demain se prépare aussi par la formation des élèves dans les Ecoles des cadets de la nNation de Béchar, Laghouat, Batna et Béjaïa du cycle moyen qui ont enregistré également un taux de réussite de 100% aux examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) pour la session de mai 2018 soit 343 lauréats où trois cadets ont obtenu leur BEM avec mention «Excellent», 118 l'ont obtenu avec mention «très bien» et 160 ont eu la mention «bien», tandis que le reste des cadets a obtenu la mention «assez-bien». Un carton plein qui renseigne sur les grandes compétences humaines que possède le pays. C'est certainement la rigueur de ces doués qui fait la différence avec l'école civile.