BOUIRA Ville morte de jour comme de nuit

Par Abdenour MERZOUK -

Une vue de Bouira

Au milieu de ce marasme, un groupe de jeunes, trois exactement, a eu cette idée géniale de créer un cercle dédié au tourisme de montagne.

Malgré sa situation géographique plus que stratégique, Bouira a la triste réputation d'une ville qui dort tôt. En cette période estivale, caniculaire, la ville se vide de jour comme de nuit. Hormis les citoyens qui se déplacent vers le chef-lieu pour des convenances personnelles ou qui y travaillent, Thouvirets n'offre aucune opportunité de divertissement à ses habitants. Majoritairement, les Bouiris, les plus nantis bien sûr, se déplacent vers les villes côtières, Béjaïa, Jijel, Boumerdès et Tizi Ouzou. La ville qui se vide d'avantage en été, se caractérise par une ambiance terne et tranquille. Les commerçants se plaignent de cette situation, eux qui font leurs meilleures affaires avec les habitants des villes limitrophes. Ce fait se vérifie à la gare routière centrale où le flux d'arrivants le matin est très important.

La même situation est vérifiable en début de soirée, où les départs vers Aïn Bessem, Sour El Ghozlane, Bechloul... sont nombreux. En faisant quelques pas à travers la ville, tout le monde remarque que la gent féminine est largement plus nombreuse. La fermeture des écoles et de l'université, pour cause de vacances d'été a ajouté à cette «désertification» un plus. Cette ambiance extérieure se retrouve aussi au niveau de bon nombre d'administrations où les personnels manquent.

Les longues attentes au service d'état civil de l'APC surtout que les nouveaux bacheliers préparent leurs dossiers d'inscription, résultent du départ en vacances de plusieurs employés. L'arrivée de la caravane culturelle parrainée par l'Office national des droits d'auteurs et la programmation de trois galas à partir d'aujourd'hui au niveau de la Maison de la culture Ali Zamoum, est une occasion pour égayer légèrement l'ambiance morne. Le boulevard qui longe le siège de la wilaya reste l'unique espace animé en nocturne. Là aussi et parce qu'il reste l'unique destination des personnes avides de la fraîcheur nocturne, cet espace devient exigu pour les familles qui s'y rendent. Jeudi, vendredi et samedi donc les jeunes auront la possibilité de danser et d'extérioriser leur défoulement. Ce manque de loisirs et d'opportunités augmente le nombre d'agressions et le recours à la violence dans les milieux juvéniles. Les directions en charge de ce volet, de la jeunesse et les sports, ainsi que de la culture restent les bras croisés en prétextant le manque de finances.

Les structures publiques ouvrent et ferment aux horaires de travail des administrations, quand à quelques mètres de ces établissements, des jeunes jouent aux dominos sous les torches de leurs portables jusqu'à des heures avancées de la nuit. Au milieu de ce marasme, un groupe de jeunes, trois exactement a eu cette idée géniale de créer un cercle dédié au tourisme de montagne. «Le Montagnard» est le nom de ce cercle spécialisé dans les randonnées, le parapente, l'escalade, la tyrolienne et une multitude d'activités de montagne. Ce groupe dispose d'un gîte en dur, une ancienne maison rurale réhabilitée. Il offre une prise en charge moyennant un prix largement à la portée d'un étudiant. «Nous visons une clientèle estudiantine pour faire découvrir la région de Mimouna, du Djurdjura mais et surtout faire aimer la nature aux jeunes», nous confie le responsable de ce groupe.

La routine et l'inertie qui caractérisent Bouira en été peuvent être remplacées par des activités touristiques sportives et écologiques. Cette association projette aussi de lancer un club d'aviron et de sport aquatique au niveau du barrage Tilesdit, à Bechloul. En attendant, Bouira continuera à être une ville morte de jour comme de nuit. Ses habitants chercheront l'air ailleurs.

Ces commerçants baisseront leurs rideaux dès 18 h. L'espace sera alors occupé par les chiens errants dont le nombre augmente au quotidien. Ce communiqué laconique de la direction de la santé résume la situation. «Suite à votre demande d'informations sur les statistiques des cas de morsures, nous vous informons que le nombre de morsures de chiens enregistrées durant l'année 2017 au niveau de la wilaya de Bouira est de 2 298 et 752 durant la période 01/01/2018 au 30/04/2018. Pour les cas de rage canine, il vous appartient de vous rapprocher de La direction des services agricoles de la wilaya»