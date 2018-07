ELLE A ADOPTÉ UN PLAN D'ACTION EN PRÉVISION DE LA PRÉSIDENTIELLE L'instance de Derbal se prépare

Par Nadia BENAKLI -

Abdelwahab Derbal, président de la Hiise

La Hiise se dit ouverte à toute proposition constructive.

L'instance indépendante de la surveillance des élections (Hiise) veut perfectionner sa prestation. L'instance présidée par Abdelwahab Derbal a adopté un futur plan d'action. Celle-ci veut éviter les erreurs du passé pour accomplir parfaitement sa mission lors des prochaines échéances. Les techniques de surveillance des élections, la transparence, la promotion de la culture électorale, les relations avec les médias et la société civile sont autant de points qui ont été pris sérieusement en considération par cette instance dans son plan de travail. Dans un communiqué rendu public, hier, l'instance explique que ce plan d'action intervient après une série de réunions tenues par celle-ci, sous la présidence de Abdelwahab Derbal, président de la Hiise, et qui ont permis de procéder à l'évaluation des actions de l'Instance lors des étapes précédentes. Dans ce cadre, il a été procédé à «l'examen et la programmation des dossiers de la formation en rapport avec les mécanismes de surveillance des élections, de la promotion de la communication de l'Instance à l'adresse des médias, ainsi que de son ouverture sur les acteurs de la société civile en matière de sensibilisation et de prise de conscience sur la nécessité de contribuer à la vulgarisation de la culture électorale parmi les citoyens». Par ailleurs, l'Instance a mis en avant son attachement à «rester à l'écoute des formations politiques, en vue d'adopter une plate-forme commune pour la surveillance des élections et parvenir à des élections rassurantes en termes de probité et de transparence, étant un engagement constitutionnel de l'Instance et une exigence politique authentique». Tout en réaffirmant «son entière disposition à honorer ses missions constitutionnelles en termes de surveillance des élections, l'Instance est ouverte à toute proposition constructive», conclut le communiqué. Sachant qu'elle a été vivement critiquée par les partis politiques, notamment ceux de l'opposition qui lui ont reproché d'avoir failli à sa mission, l'instance de Derbal tente de réhabiliter son image en bénéficiant de l'aide de tous les partis politiques. Dans le souci d'améliorer son travail et afin d'être à la hauteur des attentes des partis politiques et de l'administration, l'instance de Derbal a organisé plusieurs cycles de formation au profit de ses membres sur l'opération électorale et l'usage des moyens de surveillance.