TÉBESSA Il le tue pour une place... sur le trottoir

Par Hasna YACOUB -

Il y a deux jours, la vie de deux jeunes a été détruite. L'un est mort, l'autre va aller en prison. La raison? Une place sur le trottoir pour vendre des fruits et légumes! La scène de ce meurtre avec préméditation qui s'est produit il y a 48 heures, s'est déroulée à la place du théâtre romain de la ville de Tébessa. C'était la matinée quand un vendeur ambulant de pommes de terre arrive avec sa marchandise et essaye de se faire une place entre d'autres vendeurs. Il va demander à la victime de se «pousser» un peu. Cette dernière ne va pas tellement apprécier. Un mot va en engendrer un autre et les deux vendeurs vont en arriver aux mains. Ils seront alors séparés par d'autres marchands présents sur les lieux. Et alors que tout le monde pensait que l'incident était clos, voilà que le vendeur «délogé» décide de revenir, quelques heures après, pour planter un poignard dans le corps de son rival. Malgré la promptitude avec laquelle la victime a été transportée à l'hôpital, cette dernière va s'éteindre en cours de route. Le vendeur en colère a porté un coup de poignard mortel à son «voisin» d'un jour. A bien voir, le poignard n'a pas tué seulement la victime mais aussi le meurtrier qui avec son geste, né d'un moment de colère, vient de s'enterrer vivant.