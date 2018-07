ACCUSÉ DE SOUTIEN AU TERRORISME 18 personnes arrêtées

Par Ikram GHIOUA -

On assiste à une véritable dislocation des groupes terroristes complices également des trafiquants de drogue et des contrebandiers.

L'Armée nationale populaire continue d'enregistrer des résultats probants dans le cadre de la lutte antiterroriste. En l'espace de trois jours, l'ANP a arrêté deux terroristes et 18 éléments de soutien, alors que cinq se sont rendus. Ce résultat renseigne sur la détermination de l'ANP à en finir avec les résidus du terrorisme, afin de laisser place à la paix.

Dans son bilan durant cette même période, l'ANP a récupéré un important lot d'armes et de munitions. Ce bilan est également le fruit des efforts consentis au quotidien par le Haut commandement de l'ANP qui veille sur la sécurité du pays et ses citoyens, en mobilisant des moyens humains et matériels colossaux.

Dans son engagement contre ce fléau transnational, l'ANP prend en considération la conjoncture qui prévaut dans les pays voisins qui vivent au rythme d'une grande instabilité politico-sécuritaire, à l'image de la Tunisie qui vient d'être frappée par un attentat terroriste, le Mali où des forces militaires étrangères occupent le territoire et la Libye qui peine à sortir d'une guerre conjuguée a des attentats.

Ne comptant pas que sur la stratégie des redditions qui se poursuivent régulièrement et presque chaque jour à Tamanrasset qui dépend de la 6e Région militaire, une Région stratégique et importante comme l'avait bien souligné le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, en soutenant: «La 6e Région militaire représente, grâce à sa situation géographique vitale, et au regard de l'envergure de ses frontières et l'étendue de son territoire, une importance ultime pour le Haut commandement de l'ANP qui aspire et oeuvre résolument sur le terrain, à promouvoir cette Région et à rehausser davantage les bilans de ses réalisations à la hauteur de l'intérêt et le soutien qui lui sont conférés». Dans cette Région, ce sont une vingtaine qui se sont rendus depuis le début du mois de juillet, alors que 33 avaient déposé les armes au courant des mois de mai et juin. Par ces bilans, l'Armée nationale populaire réitère la ferme résolution à venir, définitivement, à bout de ces groupuscules criminels.

Ces derniers sont dans l'incapacité de poursuivre le chemin dévastateur et criminel dans lequel ils se sont engagés. On assiste à une véritable dislocation des groupes terroristes complices également des trafiquants de drogue et des contrebandiers. Il ne serait pas exagéré de dire que les criminels sont à leur dernier quart d'heure au rythme où vont les choses. Le MDN avait fait état que pas moins de 70 terroristes se sont rendus jusqu'au mois de juin, s'ajoute donc à ce bilan celui du mois de juillet. Impressionnant comme résultat.

Cela n'est certainement pas le fruit du hasard puisque l'Armée nationale populaire use de son savoir-faire et son expérience pour convaincre ces terroristes à rompre avec les armes pour reprendre une vie normale. C'est un signe avant-coureur aussi sur l'efficacité du dispositif de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale, prônée par le président de la République en 2005 et approuvé par la population. Ce processus de paix malgré les 13 ans passés, continue de faire l'actualité dans la lutte antiterroriste. C'est aussi grâce à l'ANP qui a su exploiter cette charte au profit de la paix et la sécurité.

Cette même ANP affronte de sérieux défis aux frontières, suite aux nombreux conflits chez ses voisins. Il va sans dire que le terrorisme venant de ces pays est aussi inquiétant, s'ajoute à cela la lutte contre le crime organisé où il ne s'agit plus de phénomènes internes, mais transnationaux. L'Algérie continue d'affronter seule ces fléaux conjugués à une immigration clandestine effrénée.